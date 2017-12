CME Group vs. CBOE: какая биржа первой запустит биткоин-фьючерсы

Еще одна американская биржа заявила о запуске торгов биткоин-фьючерсами

Чикагская биржа опционов (CBOE) анонсировала запуск торгов фьючерсами на индекс биткоина уже 10 декабря — на неделю раньше, чем это сделает CME Group.

Как говорится в сообщении на сайте CBOE, торги будут запущены под тикером XBT, при этом контракты будут основываться на аукционной цене биткоина на бирже Gemini.

Cboe Futures Exchange plans to offer trading in bitcoin futures beginning at 5 p.m. CT on Dec. 10 at the start of Global Trading Hours. See the press release, https://t.co/dNPUXcZgzv #bitcoin $XBT pic.twitter.com/ciexv3OVoI

— Cboe (@CBOE) 4 декабря 2017 г.