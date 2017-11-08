Биткоин может стать новым классом активов — CME Group

Такое мнение высказал почетный председатель CME Group — крупнейшего североамериканского рынка финансовых деривативов

Биткоин в скором времени станет самостоятельным классом активов, таким как золото или акции, заявил почетный председатель CME Group Лео Меламед.

Он рассказал, что сначала скептически относился к биткоину, однако теперь видит параллели между криптовалютой и торговлей валютными фьючерсами на Международном валютном рынке, который он запустил, будучи председателем Чикагской биржи в 1972 году.

Ранее стало известно, что CME Group планирует запустить фьючерсы на биткоин. Это станет важным шагом на пути криптовалюты к повсеместному распространению.

По его словам, запуск фьючерсов сделает возможной короткую продажу биткоинов, что может привлечь ведущих институциональных инвесторов, а не только спекулянтов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что еще одна страна планирует легализовать биткоин. Согласно сообщениям местных СМИ, власти Ирана намерены легализовать биткоин.

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По материалам banki.ru