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В РФ заблокировали доступ к 13 криптотрейдинговым веб-сайтам

07.11.2017 9:00

Биткоин нельзя использовать для расчетов в стране

В РФ заблокировали доступ к 13 криптотрейдинговым веб-сайтам. Фото: fossbytes.com

Российское правительство и центральный банк объявили об ограничении торговли криптовалютами в стране.

Власти планируют регулировать криптовалюты и ICO новым законопроектом, который, как ожидается, будет готов к середине 2018 года. До тех пор Роскомнадзор решил заблокировать доступ к 13 веб-сайтам, «торговующим криптовалютами или распространяющим информацию об этом».

Центральный банк намерен закрыть и другие сайты, а российские чиновники в течение последних нескольких недель ставили под вопрос легитимность криптотрейдинга и запретили использование биткоина для расчетов в стране.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что еще одна страна объявила о запрете криптовалют. Китайскую волну запретов подхватила еще одна азиатская страна.

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По материалам thepaypers.com

Рубрики: BitcoinБанкиЗаконодательствоКриптовалютыНовости
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