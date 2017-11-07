В РФ заблокировали доступ к 13 криптотрейдинговым веб-сайтам

Биткоин нельзя использовать для расчетов в стране

Российское правительство и центральный банк объявили об ограничении торговли криптовалютами в стране.

Власти планируют регулировать криптовалюты и ICO новым законопроектом, который, как ожидается, будет готов к середине 2018 года. До тех пор Роскомнадзор решил заблокировать доступ к 13 веб-сайтам, «торговующим криптовалютами или распространяющим информацию об этом».

Центральный банк намерен закрыть и другие сайты, а российские чиновники в течение последних нескольких недель ставили под вопрос легитимность криптотрейдинга и запретили использование биткоина для расчетов в стране.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что еще одна страна объявила о запрете криптовалют. Китайскую волну запретов подхватила еще одна азиатская страна.

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По материалам thepaypers.com