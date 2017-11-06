“Не биткоин”: центробанк одной из стран запускает цифровую валюту

Уругвай станет первой в мире страной, запустившей цифровую валюту

Центральный банк Уругвая (BCU) официально объявил о запуске первой централизированной цифровой валюты — диджитал-версии уругвайского песо. Глава центробанка отметил, что «это не криптовалюта, вроде биткоина», а «валюта, которая остается подконтрольна центробанку».

Таким образом, Уругвай начал реализацию того, над чем другие страны пока только размышляли. Уже анонсирован шестимесячный пилотный план по запуску и использованию цифровой версии уругвайского песо.

В рамках пилотного проекта, 10 тыс пользователей мобильных телефонов примут участие в тестировании. Зарегистрированные пользователи смогут передавать цифровые средства как торговцам, так и друг другу.

Чтобы принять участие в тестировании, уругвайцы должны скачать приложение для телефонов с сайта epeso.com.uy, получить доступ к цифровому кошельку, зарегистрироваться и сделать первый взнос в Red Pagos (национальная платежная компания) для создания цифрового кошелька. Как объяснили в центробанке, механизм доступен не только для смартфонов, но и для обычных мобильных телефонов.

В первой эмиссии выпущено 20 млн уругвайских песо, из которых 7 млн уже переведены в Red Pagos.

В центробанке подчеркивают, что это не новая валюта, а все тот же уругвайский песо, однако вместо его физической поддержки предоставляется технологическая поддержка.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что еще одна страна объявила о запрете криптовалют. Китайскую волну запретов подхватила еще одна азиатская страна.

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По материалам news.bitcoin.com