В Украине могут отказаться от налогообложения криптовалютных доходов

Такое решение предлагается в новом законопроекте

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект об исключении из налогооблагаемой базы криптовалютных доходов, в том числе от покупки, продажи, переводов и майнинга. Об этом сообщил у себя на странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Рыбалка.

С текстом законопроекта можно ознакомиться на сайте Верховной Рады Украины.

Отметим, что это уже третий за последние несколько месяцев законопроект по правовому статусу криптовалют, представленный в парламент Украины. Ранее в октябре на рассмотрение ВР были представлены законопроекты по регулированию криптовалют и признанию их цифровым активом.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что курс биткоина впервые в истории превысил $7 тыс. Ведущая криптовалюта уверенно растет в цене.

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По материалам forklog.com