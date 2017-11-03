В Украине могут отказаться от налогообложения криптовалютных доходов

Такое решение предлагается в новом законопроекте
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект об исключении из налогооблагаемой базы криптовалютных доходов, в том числе от покупки, продажи, переводов и майнинга. Об этом сообщил у себя на странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Рыбалка.
С текстом законопроекта можно ознакомиться на сайте Верховной Рады Украины.
Отметим, что это уже третий за последние несколько месяцев законопроект по правовому статусу криптовалют, представленный в парламент Украины. Ранее в октябре на рассмотрение ВР были представлены законопроекты по регулированию криптовалют и признанию их цифровым активом.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что курс биткоина впервые в истории превысил $7 тыс. Ведущая криптовалюта уверенно растет в цене.
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По материалам forklog.com