close-btn
PaySpaceMagazine
Свежий номер PaySpace Magazine 2017 #2
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

В Украине могут отказаться от налогообложения криптовалютных доходов

03.11.2017 16:06

Такое решение предлагается в новом законопроекте

В Украине могут отказаться от налогообложения криптовалютных доходов. Фото: goldmoney.net.au

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект об исключении из налогооблагаемой базы криптовалютных доходов, в том числе от покупки, продажи, переводов и майнинга. Об этом сообщил у себя на странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Рыбалка.

С текстом законопроекта можно ознакомиться на сайте Верховной Рады Украины.

Отметим, что это уже третий за последние несколько месяцев законопроект по правовому статусу криптовалют, представленный в парламент Украины. Ранее в октябре на рассмотрение ВР были представлены законопроекты по регулированию криптовалют и признанию их цифровым активом.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что курс биткоина впервые в истории превысил $7 тыс. Ведущая криптовалюта уверенно растет в цене.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еще одна страна объявила о запрете криптовалют

По материалам forklog.com

Рубрики: BitcoinЗаконодательствоКриптовалютыНовостиУкраина
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме