Курс биткоина впервые в истории превысил $7 тыс

Ведущая криптовалюта уверенно растет в цене

Cегодня, 2 ноября, курс биткоина обновил исторический максимум. Он впервые преодолел отметку в $7 тыс.

По данным Coinmarketcap, на момент публикации стоимость криптовалюты составила $7028. Капитализация биткоина уже превышает $117 млрд.

Согласно Coin Dance, за последние 7 дней первая криптовалюта прибавила в цене около $1380.

По мнению экспертов, это связано с новостями о планах запуска фьючерсов на эту криптовалюту. Ранее чикагская биржа CME Group — крупнейшая площадка по продаже финансовых деривативов — заявила о планах запустить фьючерсы на биткоин к концу 2017 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что еще одна страна объявила о запрете криптовалют. Китайскую волну запретов подхватила еще одна азиатская страна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цифровое золото: соучредитель Paypal считает биткоин недооцененным

По материалам banki.ru