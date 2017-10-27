Цифровое золото: соучредитель Paypal считает биткоин недооцененным

Миллиардер верит, что будущее — за криптоденьгами

Венчурный инвестор, миллиардер и соучредитель PayPal Питер Тиль считает, что люди недооценивают потенциал биткоина. Об этом он заявил в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, во время Future Investment Initiative.

Питер Тиль уже давно является сторонником биткоина. Еще в 2013 году он заявлял, что биткоин имеет потенциал для изменения мира. Один из сооснователей PayPal признает способность биткоина революционизировать денежное пространство. Он давно придерживался мнения, что эпоха монетарного суверенитета рано или поздно закончится, и будущее — за криптоденьгами. В своем выступлении в Чикагском университете миллиардер заявил, что в отличие от PayPal, биткоину удалось создать валюту.

Питер Тиль также считает, что биткоин может быть цифровым золотом и даже занять нишу резервной валюты. По его словам, у биткоина много общих черт с золотом, включая ограниченное количество и возможность добычи.

Тем не менее, Тиль не так оптимистичен в отношении других криптовалют.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что состояние создателя Bitcoin оценивается в миллиарды долларов благодаря росту курса. Сатоши Накамото занимает 247 место в списке самых богатых людей планеты по версии Forbes.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Общая капитализация криптовалют превысит $1 трлн

По материалам cointelegraph.com