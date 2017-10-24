Состояние создателя Bitcoin оценивается в миллиарды долларов благодаря росту курса

Сатоши Накамото занимает 247 место в списке самых богатых людей планеты по версии Forbes

На днях курс криптовалюты биткоин достиг очередного исторического максимума – $6 тыс. Помимо инвесторов и биткоин-энтузиастов, такой скачок курса явно порадовал и создателя биткоина Сатоши Накамото, который, предположительно, владеет 980 тыс BTC, оставшимися у него со времен занятия майнингом.

По курсу $6 тыс стоимость всех монет Накамото составляет $5,9 млрд, благодаря чему анонимный создатель криптовалюты находится на 247 месте в списке самых богатых людей планеты по версии Forbes. Таким образом, в списке Накамото находится между наследницей империи Wal-Mart Энн Уолтон и сыном главы Samsung Electronics Джеем Ли.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что от биткоина отделилась еще одна криптовалюта. Запланированный хардфорк Bitcoin Gold состоялся чуть ранее обозначенного срока. Изначально ожидалось, что форк BTG произойдет 25 октября, однако сеть биткоина достигла указанного блока под номером 491,407 несколько быстрее.

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По материалам qz.com