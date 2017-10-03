Швеция создаст безналичное общество при помощи биткоина

Швеция делает ставку на криптовалюту биткоин, которая, по мнению регуляторов, может обеспечить анонимность, схожую с традиционной системой оплаты наличными

Швеция стремительно движется по пути к тому, чтобы стать первым безналичным обществом в мире.

Это — хорошее известие для рынка криптовалют, однако оно вызывает и ряд вопросов. Один из них — вопрос конфиденциальности, так как каждая транзакция проводится на виду у всех участников сети. Тем не менее, Швеция делает ставку на криптовалюту биткоин, которая, по мнению регуляторов, может обеспечить анонимность, схожую с традиционной системой оплаты наличными.

Потенциальные преимущества безналичного общества

По мнению многих финансовых учреждений Швеции, компании не получают абсолютно никакой выгоды от использования налички.

Согласно отчетам, 900 из 1600 банковских отделений в Швеции больше не хранят наличку и больше не будут принимать депозиты наличными. В стране постоянно сокращается количество банкоматов, а объем шведских крон в обращении упал с 106 млрд в 2009 до 60 млрд в 2016 году.

В связи с этим, в центробанке Швеции начали задумываться о запуске цифровой формы денег при поддержке правительства. Биткоин — одно из наиболее приемлемых решений.

Вопросы конфиденциальности

Согласно Visa, карты являются основным методом платежей в Швеции: шведы используют их в три раза чаще, чем другие европейцы. Swish — популярное мобильное приложение в стране — позволяет каждому, у кого есть смартфон, переводить деньги с одного банковского счета на другой в режиме реального времени.

Среди банков-разработчиков Swish Nordea, Handelsbanken, SEB, Danske Bank и Swedbank.

Единственный недостаток безналичного общества в том, что оно фактически оставляет за бортом тех, у кого нет банковских счетов или мобильных телефонов.

Биткоин не требует наличия банковского счета, что обеспечивает криптовалюте существенное преимущество среди других альтернатив наличке, а также наиболее близко имитирует анонимное использование наличных денег.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине стремительно растут безналичные расчеты. С начала 2017 года доля безналичных расчетов в общем объеме операций с платежными картами в Украине составила 38,1%, увеличившись почти на 3%.

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По материалам cointelegraph.com