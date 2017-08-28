Безналичные платежи в Австрии: пример для подражания

Отправляясь в Австрию, захватите с собой банковскую карту. Она позволит избежать очереди в музей, взять велосипед на прокат и даже купить некоторые виды товаров, которые недоступны за наличные

Более 90% взрослого населения Австрии имеют счет в банке. Из них половина — пользуются банковскими картами. Неудивительно, что платежная инфраструктура позволяет расплачиваться кредитками даже на продуктовых ярмарках в провинции.

Редакция PaySpace Magazine собрала на фото несколько интересных примеров того, как организован прием безналичных платежей в городском транспорте, музеях, торговле товарами 16+ и т.д.

Спойлер: Card is still King

На остановках городского транспорта установлены автоматы, в которых можно оплатить билет с чипованной или магнитной карты. Бесконтактный расчет не предусмотрен.

Также устройство оснащено компостером – всех пассажиров предупреждают о необходимости пробить свой билет до входа в вагон метро или трамвая.

На вокзалах наряду с обычными кассами есть боксы самообслуживания. Пассажир может выбрать маршрут, оплатить билет картой и распечатать посадочный талон.

Что-то подобное Укрзализныця собиралась сделать на украинских ЖД-вокзалах.

Купить билеты на местные поезда также можно онлайн — на сайте местного железнодорожного перевозчика OBB. И чем раньше пассажир определится с датой поездки — тем дешевле она обойдется. Веб-ресурс ЖД-компании также позволяет в онлайн-режиме состыковать несколько рейсов между нужными городами и оплатить единый билет.

Помимо билетов на общественный транспорт банковская карта пригодится и любителям велопрогулок. В городских парках предусмотрены специальные автоматы для оплаты аренды велосипедов кредиткой.

Транспорт — далеко не единственное место, где оплата картой уже стала привычной для австрийцев. Так, местные музеи тоже активно отказываются от кэша.

Вот так выглядит автомат для оплаты билетов картой на входе в одну из самых популярных венских достопримечательностей – Музей истории искусств.

Что делать тем, у кого пока нет банковский карты? Купить! В здании провинциального вокзала небольшой магазин прессы и сувениров наряду с ваучерами пополнения Amazon и Google Play продает предоплаченные карты Mastercard.

Кредитная карта в Австрии — иногда не только удобство, но и разрешение на покупку некоторых товаров, которые попадают под ограничения. Например, табачных изделий. В австрийских супермаркетах не продаются сигареты. Вместо этого на улицах установлены круглосуточные вендинговые машины. Контроль за тем, чтобы сигареты не покупали подростки происходит с помощью банковской карты – активировать автомат можно только вставив в него кредитку.

При этом расплачиваться можно и кешем. После того, как автомат распознает кредитку, в него можно бросать монеты.

Как видим, расплатится картой в Австрии – не проблема. Тем не менее, некоторые продавцы все еще предпочитают наличные. Кинотеатр в центре Вены отпугивает посетителей надписью «cash only». А на кассе супермаркета «для туристов» висит предупреждение «оплатить картой можно покупки свыше 15 евро». Но это, скорее, исключение, чем правило.

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