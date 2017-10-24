От биткоина отделилась еще одна криптовалюта

Хардфорк Bitcoin Gold (BTG) состоялся немного раньше, чем ожидалось

Запланированный хардфорк Bitcoin Gold состоялся чуть ранее обозначенного срока. Изначально ожидалось, что форк BTG произойдет 25 октября, однако сеть биткоина достигла указанного блока под номером 491,407 несколько быстрее.

Как подтвердили накануне разработчики проекта в опубликованной дорожной карте, сама сеть Bitcoin Gold будет запущена не сразу, а спустя несколько дней. Предположительно, это должно произойти 1 ноября.

Напомним, ранее BTG подвергался критике за отсутствие надлежащей защиты от повторного воспроизведения транзакций, однако разработчики заверили, что такая защита будет имплементирована, и сделано это будет до официального запуска сети. Также они обещают уникальный формат адресов.

Ранее разработчики заявляли, что намерены создать по-настоящему «децентрализованный биткоин», а майнинг станет более простым и доступным для рядовых пользователей.

Тем временем цена оригинального биткоина, незадолго до хардфорка предприняла попытку снова пробить отметку в $6000, однако впоследствии скорректировалась, отступив до уровней $5600 — $5700.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о позициях некоторых криптобирж и провайдеров кошельков относительно Bitcoin Gold. Так, Coinbase и GDAX не планируют начислять пользователям новые монеты, Bittrex, хотя и сделает это, но отказывается от запуска торгов BTG.

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По материалам forklog.com