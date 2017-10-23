Bitcoin Gold: провайдеры криптосервисов публикуют планы на случай форка

Хардфорк Bitcoin Gold должен произойти 25 октября на блоке 491,407

Уже несколько дней в биткоин-сообществе активно обсуждают предстоящий хардфорк, запланированный на 25 октября. За это время ряд криптобирж и провайдеров услуг опубликовали свои планы по работе с токенами после грядущего разделения.

Так, крупнейшая криптобиржа Coinbase заявила, что протокол несовместим с существующей версией Bitcoin, поэтому она не будет поддерживать этот форк.

Как Coinbase, так и GDAX планируют мониторить Bitcoin Gold, чтобы убедиться в его безопасности и жизнеспособности. Компания не отрицает возможность поддержки отделяющегося токена в дальнейшем. В этом случае пользователи смогут получить Bitcoin Gold на счета Coinbase / GDAX согласно их биткоин-балансу на момент форка.

Популярные провайдеры аппаратных криптокошельков, Satoshi Labs и Ledger, также опубликовали соответствующие заявления. В Satoshi Labs заявили, что Trezor поддержит проект, если будет доказано, что он действительно безопасен. Британский Ledger также сообщил, что готов к немедленной поддержке форка, но только после того, как код станет доступен, причем с защитой от повторного воспроизведения.

Еще один поставщик кошельков, Coinomi, заявил о поддержке токенов Bitcoin Gold. С 1 ноября новые токены будут зачислены на пользовательские счета Coinomi.

Криптобиржа Bittrex, в свою очередь, заявила о начислении Bitcoin Gold на счета своих пользователей, у которых будут на балансе биткоины до блока 491,407 (запланированного примерно на 24 октября). Тем не менее, биржа вряд ли предоставит возможность торгов новым токеном на своей платформе.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что цена Bitcoin установила новый исторический максимум. На выходных благодаря рекордному росту цены криптовалюта по капитализации обошла ведущие инвестбанки мира.

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По материалам news.bitcoin.com