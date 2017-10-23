Цены растут: ТОП-10 криптовалют недели

Быстрее всего росла цена на криптовалюту, которая предназначена для анонимных платежей

Редакция PaySpace Magazine собрала ТОП-10 криптовалют, цены на которые быстро росли или стремительно падали за прошлую неделю.

Обзор основан на статистических данных портала coinmarketcap.com. В расчет брались криптовалюты, объем торгов которыми превышает $1 млн в сутки.

ТОП-10 самых быстрорастущих криптовалют

(16-22 октября 2017)

№ НАЗВАНИЕ СИМВОЛ ДОЛЯ РЫНКА Цена ОБЪЕМ ТОРГОВ (СУТКИ) % РОСТ (СУТКИ) % РОСТ (НЕДЕЛЯ) 1 ZenCash ZEN $49,453,544 (87 место) $21.31 $10,590,241 4.44% 202.56% 2 TransferCoin TX $10,604,270 (210 место) $1.72 $1,097,289 -24.32% 166.73% 3 Vertcoin VTC $120,851,490 (50 место) $2.98 $22,383,073 26.43% 123.20% 4 Stellar Lumens XLM $567,134,124 (16 место) $0.034190 $74,851,331 34.87% 96.51% 5 Triggers TRIG $20,629,549 (146 место) $0.642553 $2,553,760 19.43% 58.17% 6 SolarCoin SLR $11,479,742 (201 место) $0.312491 $5,155,992 11.52% 52.14% 7 Metaverse ETP ETP $118,469,791 (52 место) $5.24 $15,732,375 8.23% 44.39% 8 Unobtanium UNO $15,319,945 (172 место) $77.44 $4,155,403 -3.19% 42.73% 9 Energycoin ENRG $17,564,489 (162 место) $0.144776 $1,449,469 6.35% 39.73% 10 Regalcoin REC $113,362,685 (55 место) $40.34 $3,345,917 -2.59% 25.10%

Самой быстрорастущей криптовалютой за последнюю неделю стала ZenCash, валюта, которая является частью проекта Zerocoin. Особенность этой криптовалюты в применении метода шифрования с нулевым знанием (Zero Knowledge Proofs). Это дает уверенность в анонимности данных о платеже — информацию о транзакции знает только отправитель и получатель средств.

Популярные криптовалюты типа Bitcoin, Litecoin и Ethereum не попали в рейтинг ТОП-10 криптовалют. Ведь их стоимость повысилась не так значительно, а в случае Litecoin и Ethereum — и вовсе снизилась. Так, самая известная виртульная валюта находится на 23 месте — рост цены за последнюю неделю составил 3.56%, хоть на выходных криптовалюте и удалось обновить свой исторический максимум.

Новая криптовалюта Bitcoin Cash, которая образовалась в результате хардфорка биткоина, выросла на 5,8%.

Максимум и минимум Bitcoin за прошлую неделю изображен на графике:

ТОП-10 самых быстро дешевеющих криптовалют

(16-22 октября 2017)

№ НАЗВАНИЕ СИМВОЛ ДОЛЯ РЫНКА Цена ОБЪЕМ ТОРГОВ (СУТКИ) % РОСТ (СУТКИ) % РОСТ (НЕДЕЛЯ) 1 Centra CTR $37,238,170 (105 место) $0.547620 $1,110,104 -10.01% -37.92% 2 Fujinto NTO $692,727 (489 место) $0.010527 $1,015,498 -2.63% -32.91% 3 ChainLink LINK $93,457,823 (63 место) $0.267022 $4,990,638 16.66% -32.50% 4 MonaCoin MONA $152,860,746 (38 место) $2.79 $1,878,783 1.07% -26.52% 5 Ardor ARDR $203,296,466 (27 место) $0.203500 $1,191,940 -3.90% -21.58% 6 Ripple XRP $7,908,232,384 (3 место) $0.205241 $122,303,258 -0.95% -20.42% 7 Einsteinium EMC2 $16,582,871 (168 место) $0.077207 $1,527,389 1.09% -20.12% 8 FunFair FUN $76,008,848 (73 место) $0.019002 $1,354,598 -2.44% -18.83% 9 DigitalNote XDN $9,351,696 (224 место) $0.001358 $2,912,849 5.97% -18.22% 10 Binance Coin BNB $124,356,551 (48 место) $1.26 $1,278,267 1.57% -17.35%

В ТОП-10 криптовалют, которые наиболее стремительно теряли в цене за последню неделю, попала Ripple, потеряв более 20%. Эта криптовалюта занимает третье место по капитализации после Bitcoin и Ethereum. Она является инструментом одноименной распределенной сети, которая позволяет совершать платежи в режиме реального времени.

Самое стремительное обесценивание продемострировал цифровой токен Centra (-37%), котрый образовался в результате проведения ICO американского провайдера криптовалютных дебетовых карт. Он начал торговаться на бирже в конце сентября.

Рейтинг криптовалют за предыдущую неделю (8-15 октября) смотрите по ссылке.

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