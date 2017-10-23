close-btn
PaySpaceMagazine
Свежий номер PaySpace Magazine 2017 #2
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Цены растут: ТОП-10 криптовалют недели

23.10.2017 15:49

Быстрее всего росла цена на криптовалюту, которая предназначена для анонимных платежей

Цены на какую криптовалюту растут быстрее?

Редакция PaySpace Magazine собрала ТОП-10 криптовалют, цены на которые быстро росли или стремительно падали за прошлую неделю.

Обзор основан на статистических данных портала coinmarketcap.com. В расчет брались криптовалюты, объем торгов которыми превышает $1 млн в сутки.

ТОП-10 самых быстрорастущих криптовалют

(16-22 октября 2017)

НАЗВАНИЕ

СИМВОЛ

ДОЛЯ РЫНКА

Цена

ОБЪЕМ   ТОРГОВ  (СУТКИ)

РОСТ (СУТКИ)

% РОСТ (НЕДЕЛЯ)

1

ZenCash

ZEN

$49,453,544

(87 место)

$21.31

$10,590,241

4.44%

202.56%

2

TransferCoin

TX

$10,604,270

(210 место)

$1.72

$1,097,289

-24.32%

166.73%

3

Vertcoin

VTC

$120,851,490

(50 место)

$2.98

$22,383,073

26.43%

123.20%

4

Stellar Lumens

XLM

$567,134,124

(16 место)

$0.034190

$74,851,331

34.87%

96.51%

5

Triggers

TRIG

$20,629,549

(146 место)

$0.642553

$2,553,760

19.43%

58.17%

6

SolarCoin

SLR

$11,479,742

(201 место)

$0.312491

$5,155,992

11.52%

52.14%

7

Metaverse ETP

ETP

$118,469,791

(52 место)

$5.24

$15,732,375

8.23%

44.39%

8

Unobtanium

UNO

$15,319,945

(172 место)

$77.44

$4,155,403

-3.19%

42.73%

9

Energycoin

ENRG

$17,564,489

(162 место)

$0.144776

$1,449,469

6.35%

39.73%

10

Regalcoin

REC

$113,362,685

(55 место)

$40.34

$3,345,917

-2.59%

25.10%

Самой быстрорастущей криптовалютой за последнюю неделю стала  ZenCash, валюта, которая является частью проекта Zerocoin.  Особенность этой криптовалюты в применении метода шифрования с нулевым знанием (Zero Knowledge Proofs). Это дает уверенность в анонимности данных о платеже — информацию о транзакции знает только отправитель и получатель средств.

Популярные криптовалюты типа Bitcoin, Litecoin и Ethereum не попали в рейтинг ТОП-10 криптовалют. Ведь их стоимость повысилась не так значительно, а в случае Litecoin и Ethereum — и вовсе снизилась. Так, самая известная виртульная валюта находится на 23 месте — рост цены за последнюю неделю составил 3.56%, хоть на выходных криптовалюте и удалось обновить свой исторический максимум.

Новая криптовалюта Bitcoin Cash, которая образовалась в результате хардфорка биткоина, выросла на 5,8%.

Максимум и минимум Bitcoin за прошлую неделю изображен на графике:

 

ТОП-10 самых быстро дешевеющих криптовалют

(16-22 октября 2017)

НАЗВАНИЕ

СИМВОЛ

ДОЛЯ РЫНКА

Цена

ОБЪЕМ ТОРГОВ  (СУТКИ)

РОСТ (СУТКИ)

РОСТ   (НЕДЕЛЯ)

1

Centra

CTR

$37,238,170

(105 место)

$0.547620

$1,110,104

-10.01%

-37.92%

2

Fujinto

NTO

$692,727

(489 место)

$0.010527

$1,015,498

-2.63%

-32.91%

3

ChainLink

LINK

$93,457,823

(63 место)

$0.267022

$4,990,638

16.66%

-32.50%

4

MonaCoin

MONA

$152,860,746

(38 место)

$2.79

$1,878,783

1.07%

-26.52%

5

Ardor

ARDR

$203,296,466

(27 место)

$0.203500

$1,191,940

-3.90%

-21.58%

6

Ripple

XRP

$7,908,232,384

(3 место)

$0.205241

$122,303,258

-0.95%

-20.42%

7

Einsteinium

EMC2

$16,582,871

(168 место)

$0.077207

$1,527,389

1.09%

-20.12%

8

FunFair

FUN

$76,008,848

(73 место)

$0.019002

$1,354,598

-2.44%

-18.83%

9

DigitalNote

XDN

$9,351,696

(224 место)

$0.001358

$2,912,849

5.97%

-18.22%

10

Binance Coin

BNB

$124,356,551

(48 место)

$1.26

$1,278,267

1.57%

-17.35%

В ТОП-10 криптовалют, которые наиболее стремительно теряли в цене за последню неделю, попала Ripple, потеряв более 20%.  Эта криптовалюта занимает третье место по капитализации после Bitcoin и Ethereum. Она является инструментом одноименной распределенной сети, которая позволяет совершать платежи в режиме реального времени.

Самое стремительное обесценивание продемострировал цифровой токен Centra (-37%), котрый образовался в результате проведения ICO американского провайдера криптовалютных дебетовых карт. Он начал торговаться на бирже в конце сентября.

Рейтинг криптовалют за предыдущую неделю (8-15 октября) смотрите по ссылке.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Цена Bitcoin установила новый исторический максимум

Рубрики: BitcoinBlockchainАналитикаСтатьи
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме