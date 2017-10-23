Цены растут: ТОП-10 криптовалют недели

Быстрее всего росла цена на криптовалюту, которая предназначена для анонимных платежей
Редакция PaySpace Magazine собрала ТОП-10 криптовалют, цены на которые быстро росли или стремительно падали за прошлую неделю.
Обзор основан на статистических данных портала coinmarketcap.com. В расчет брались криптовалюты, объем торгов которыми превышает $1 млн в сутки.
ТОП-10 самых быстрорастущих криптовалют
(16-22 октября 2017)
|
№
|
НАЗВАНИЕ
|
СИМВОЛ
|
ДОЛЯ РЫНКА
|
Цена
|
ОБЪЕМ ТОРГОВ (СУТКИ)
|
% РОСТ (СУТКИ)
|
% РОСТ (НЕДЕЛЯ)
|
1
|
ZenCash
|
ZEN
|
$49,453,544
(87 место)
|
$21.31
|
$10,590,241
|
4.44%
|
202.56%
|
2
|
TransferCoin
|
TX
|
$10,604,270
(210 место)
|
$1.72
|
$1,097,289
|
-24.32%
|
166.73%
|
3
|
Vertcoin
|
VTC
|
$120,851,490
(50 место)
|
$2.98
|
$22,383,073
|
26.43%
|
123.20%
|
4
|
Stellar Lumens
|
XLM
|
$567,134,124
(16 место)
|
$0.034190
|
$74,851,331
|
34.87%
|
96.51%
|
5
|
Triggers
|
TRIG
|
$20,629,549
(146 место)
|
$0.642553
|
$2,553,760
|
19.43%
|
58.17%
|
6
|
SolarCoin
|
SLR
|
$11,479,742
(201 место)
|
$0.312491
|
$5,155,992
|
11.52%
|
52.14%
|
7
|
Metaverse ETP
|
ETP
|
$118,469,791
(52 место)
|
$5.24
|
$15,732,375
|
8.23%
|
44.39%
|
8
|
Unobtanium
|
UNO
|
$15,319,945
(172 место)
|
$77.44
|
$4,155,403
|
-3.19%
|
42.73%
|
9
|
Energycoin
|
ENRG
|
$17,564,489
(162 место)
|
$0.144776
|
$1,449,469
|
6.35%
|
39.73%
|
10
|
Regalcoin
|
REC
|
$113,362,685
(55 место)
|
$40.34
|
$3,345,917
|
-2.59%
|
25.10%
Самой быстрорастущей криптовалютой за последнюю неделю стала ZenCash, валюта, которая является частью проекта Zerocoin. Особенность этой криптовалюты в применении метода шифрования с нулевым знанием (Zero Knowledge Proofs). Это дает уверенность в анонимности данных о платеже — информацию о транзакции знает только отправитель и получатель средств.
Популярные криптовалюты типа Bitcoin, Litecoin и Ethereum не попали в рейтинг ТОП-10 криптовалют. Ведь их стоимость повысилась не так значительно, а в случае Litecoin и Ethereum — и вовсе снизилась. Так, самая известная виртульная валюта находится на 23 месте — рост цены за последнюю неделю составил 3.56%, хоть на выходных криптовалюте и удалось обновить свой исторический максимум.
Новая криптовалюта Bitcoin Cash, которая образовалась в результате хардфорка биткоина, выросла на 5,8%.
Максимум и минимум Bitcoin за прошлую неделю изображен на графике:
ТОП-10 самых быстро дешевеющих криптовалют
(16-22 октября 2017)
|
№
|
НАЗВАНИЕ
|
СИМВОЛ
|
ДОЛЯ РЫНКА
|
Цена
|
ОБЪЕМ ТОРГОВ (СУТКИ)
|
% РОСТ (СУТКИ)
|
% РОСТ (НЕДЕЛЯ)
|
1
|
Centra
|
CTR
|
$37,238,170
(105 место)
|
$0.547620
|
$1,110,104
|
-10.01%
|
-37.92%
|
2
|
Fujinto
|
NTO
|
$692,727
(489 место)
|
$0.010527
|
$1,015,498
|
-2.63%
|
-32.91%
|
3
|
ChainLink
|
LINK
|
$93,457,823
(63 место)
|
$0.267022
|
$4,990,638
|
16.66%
|
-32.50%
|
4
|
MonaCoin
|
MONA
|
$152,860,746
(38 место)
|
$2.79
|
$1,878,783
|
1.07%
|
-26.52%
|
5
|
Ardor
|
ARDR
|
$203,296,466
(27 место)
|
$0.203500
|
$1,191,940
|
-3.90%
|
-21.58%
|
6
|
Ripple
|
XRP
|
$7,908,232,384
(3 место)
|
$0.205241
|
$122,303,258
|
-0.95%
|
-20.42%
|
7
|
Einsteinium
|
EMC2
|
$16,582,871
(168 место)
|
$0.077207
|
$1,527,389
|
1.09%
|
-20.12%
|
8
|
FunFair
|
FUN
|
$76,008,848
(73 место)
|
$0.019002
|
$1,354,598
|
-2.44%
|
-18.83%
|
9
|
DigitalNote
|
XDN
|
$9,351,696
(224 место)
|
$0.001358
|
$2,912,849
|
5.97%
|
-18.22%
|
10
|
Binance Coin
|
BNB
|
$124,356,551
(48 место)
|
$1.26
|
$1,278,267
|
1.57%
|
-17.35%
В ТОП-10 криптовалют, которые наиболее стремительно теряли в цене за последню неделю, попала Ripple, потеряв более 20%. Эта криптовалюта занимает третье место по капитализации после Bitcoin и Ethereum. Она является инструментом одноименной распределенной сети, которая позволяет совершать платежи в режиме реального времени.
Самое стремительное обесценивание продемострировал цифровой токен Centra (-37%), котрый образовался в результате проведения ICO американского провайдера криптовалютных дебетовых карт. Он начал торговаться на бирже в конце сентября.
Рейтинг криптовалют за предыдущую неделю (8-15 октября) смотрите по ссылке.
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