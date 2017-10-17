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Падение и рост: ТОП-10 криптовалют, чьи цены удивили рынок

17.10.2017 17:14

Цены на некоторые криптовалюты растут быстрее, чем на 100% в неделю

Как меняются цены на криптовалюты? Фото: proov.io

Редакция PaySpace Magazine собрала ТОП-10 криптовалют, цены на которые быстро росли или стремительно падали за прошлую неделю.

Обзор основан на статистических данных портала coinmarketcap.com. В расчет брались криптовалюты, объем торгов которыми превышает $1 млн в сутки.

ТОП-10 самых быстрорастущих криптовалют (9-15 октября 2017)

Название

Символ

Доля рынка

Цена

Объем торгов  (сутки)

% рост (сутки)

рост   (неделя)

1

MonaCoin

MONA

$207,434,275 (29 место)

$3.80

$32,751,324

-26.16%

387.71%

2

Metaverse ETP

ETP

$82,046,489

(69 место)

$3.63

$12,914,161

22.96%

204.50%

3

Regalcoin

REC

$90,615,571

(65 место)

$32.25

$3,686,399

-3.21%

159.15%

4

Bitswift

SWIFT

$7,419,641

(246 место)

$1.82

$1,951,944

88.43%

70.50%

5

Hshare

HSR

$414,765,561 (19 место)

$12.30

$18,403,256

11.87%

69.04%

6

Rubycoin

RBY

$27,589,302 (123 место)

$1.11

$5,329,624

-52.40%

61.97%

7

Cardano

ADA

$831,020,758 (13 место)

$0.032052

$17,226,271

-4.82%

50.15%

8

BitConnect

BCC

$1,407,750,470 (9 место)

$196.24

$11,360,382

-0.34%

37.01%

9

Ardor

ARDR

$259,239,232 (25 место)

$0.259499

$4,829,634

10.43%

36.01%

10

district0x

DNT

$35,120,882 (108 место)

$0.058535

$2,362,392

59.88%

32.24%

 

Самой быстрорастущей криптовалютой за последнюю неделю стала японская Monacoin.  Она образовалась зимой 2014 в результате форка Лайткоина. Рост цены на эту валюту наблюдается уже несколько месяцев.

Популярные криптовалюты типа Bitcoin, Litecoin и Ethereum не попали в рейтинг ТОП-10 криптовалют. Ведь их стоимость повысилась не так значительно. Например, самая известная виртульная валюта находится на 12 месте — рост цены за последнюю неделю составил 29.08%.

Максимум и минимум криптовалюты за прошлую неделю изображен на графике:

Litecoin вырос на 26.70%, а Ethereum — всего на 8.09%.

ТОП-10 самых быстро дешевеющих криптовалют (9-15 октября 2017)

Название

Символ

Доля рынка

Цена

Объем торгов (сутки)

% падение   (сутки)

% падение  (неделя)

1

Clams

CLAM

$11,047,437

(208 место)

$4.15

$6,035,994

-23.43%

-56.91%

2

Kyber Network

KNC

$164,247,159 (39 место)

$1.19

$1,465,411

-1.18%

-30.52%

3

DigiByte

DGB

$80,876,429 (71 место)

$0.009251

$2,405,516

-4.22%

-30.37%

4

Stratis

STRAT

$283,295,365 (22 место)

$2.87

$7,522,394

-5.22%

-27.87%

5

Walton

WTC

$146,905,027 (45 место)

$5.90

$13,927,980

3.73%

-27.42%

6

AdEx

ADX

$47,648,266 (89 место)

$0.845941

$2,575,481

-4.49%

-23.97%

7

Centra

CTR

$59,982,564 (82 место)

$0.882097

$1,285,373

-11.74%

-23.96%

8

NEO

NEO

$1,378,758,067

(10 место)

$27.58

$33,750,821

-4.90%

-23.53%

9

Basic Attenti…

BAT

$164,457,797 (37 место)

$0.164458

$1,606,498

-5.96%

-23.19%

10

Waves

WAVES

$390,534,807

(20 место)

$3.91

$5,118,519

-0.71%

-21.55%

 

В ТОП-10 криптовалют, которые наиболее стремительно теряли в цене за последню  неделю, оказалась Waves, потеряв более 20%. Эта криптовалюта появилась в 2016 году вместе с одноименной децентрализованной платформой для сбора инвестиций. Подробнее о Waves читайте в интервью PaySpace Magazine с создателем платформы, Александром Ивановым.

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Рубрики: BitcoinАналитикаМирСтатьи
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