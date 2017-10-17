Падение и рост: ТОП-10 криптовалют, чьи цены удивили рынок

Цены на некоторые криптовалюты растут быстрее, чем на 100% в неделю
Редакция PaySpace Magazine собрала ТОП-10 криптовалют, цены на которые быстро росли или стремительно падали за прошлую неделю.
Обзор основан на статистических данных портала coinmarketcap.com. В расчет брались криптовалюты, объем торгов которыми превышает $1 млн в сутки.
ТОП-10 самых быстрорастущих криптовалют (9-15 октября 2017)
|
№
|
Название
|
Символ
|
Доля рынка
|
Цена
|
Объем торгов (сутки)
|
% рост (сутки)
|
% рост (неделя)
|
1
|
MONA
|
$207,434,275 (29 место)
|
$3.80
|
$32,751,324
|
-26.16%
|
387.71%
|
2
|
ETP
|
$82,046,489
(69 место)
|
$3.63
|
$12,914,161
|
22.96%
|
204.50%
|
3
|
REC
|
$90,615,571
(65 место)
|
$32.25
|
$3,686,399
|
-3.21%
|
159.15%
|
4
|
SWIFT
|
$7,419,641
(246 место)
|
$1.82
|
$1,951,944
|
88.43%
|
70.50%
|
5
|
HSR
|
$414,765,561 (19 место)
|
$12.30
|
$18,403,256
|
11.87%
|
69.04%
|
6
|
RBY
|
$27,589,302 (123 место)
|
$1.11
|
$5,329,624
|
-52.40%
|
61.97%
|
7
|
ADA
|
$831,020,758 (13 место)
|
$0.032052
|
$17,226,271
|
-4.82%
|
50.15%
|
8
|
BCC
|
$1,407,750,470 (9 место)
|
$196.24
|
$11,360,382
|
-0.34%
|
37.01%
|
9
|
ARDR
|
$259,239,232 (25 место)
|
$0.259499
|
$4,829,634
|
10.43%
|
36.01%
|
10
|
DNT
|
$35,120,882 (108 место)
|
$0.058535
|
$2,362,392
|
59.88%
|
32.24%
Самой быстрорастущей криптовалютой за последнюю неделю стала японская Monacoin. Она образовалась зимой 2014 в результате форка Лайткоина. Рост цены на эту валюту наблюдается уже несколько месяцев.
Популярные криптовалюты типа Bitcoin, Litecoin и Ethereum не попали в рейтинг ТОП-10 криптовалют. Ведь их стоимость повысилась не так значительно. Например, самая известная виртульная валюта находится на 12 месте — рост цены за последнюю неделю составил 29.08%.
Максимум и минимум криптовалюты за прошлую неделю изображен на графике:
Litecoin вырос на 26.70%, а Ethereum — всего на 8.09%.
ТОП-10 самых быстро дешевеющих криптовалют (9-15 октября 2017)
|
№
|
Название
|
Символ
|
Доля рынка
|
Цена
|
Объем торгов (сутки)
|
% падение (сутки)
|
% падение (неделя)
|
1
|
CLAM
|
$11,047,437
(208 место)
|
$4.15
|
$6,035,994
|
-23.43%
|
-56.91%
|
2
|
KNC
|
$164,247,159 (39 место)
|
$1.19
|
$1,465,411
|
-1.18%
|
-30.52%
|
3
|
DGB
|
$80,876,429 (71 место)
|
$0.009251
|
$2,405,516
|
-4.22%
|
-30.37%
|
4
|
STRAT
|
$283,295,365 (22 место)
|
$2.87
|
$7,522,394
|
-5.22%
|
-27.87%
|
5
|
WTC
|
$146,905,027 (45 место)
|
$5.90
|
$13,927,980
|
3.73%
|
-27.42%
|
6
|
ADX
|
$47,648,266 (89 место)
|
$0.845941
|
$2,575,481
|
-4.49%
|
-23.97%
|
7
|
CTR
|
$59,982,564 (82 место)
|
$0.882097
|
$1,285,373
|
-11.74%
|
-23.96%
|
8
|
NEO
|
$1,378,758,067
(10 место)
|
$27.58
|
$33,750,821
|
-4.90%
|
-23.53%
|
9
|
BAT
|
$164,457,797 (37 место)
|
$0.164458
|
$1,606,498
|
-5.96%
|
-23.19%
|
10
|
WAVES
|
$390,534,807
(20 место)
|
$3.91
|
$5,118,519
|
-0.71%
|
-21.55%
В ТОП-10 криптовалют, которые наиболее стремительно теряли в цене за последню неделю, оказалась Waves, потеряв более 20%. Эта криптовалюта появилась в 2016 году вместе с одноименной децентрализованной платформой для сбора инвестиций. Подробнее о Waves читайте в интервью PaySpace Magazine с создателем платформы, Александром Ивановым.
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