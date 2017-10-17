Падение и рост: ТОП-10 криптовалют, чьи цены удивили рынок

Цены на некоторые криптовалюты растут быстрее, чем на 100% в неделю

Редакция PaySpace Magazine собрала ТОП-10 криптовалют, цены на которые быстро росли или стремительно падали за прошлую неделю.

Обзор основан на статистических данных портала coinmarketcap.com. В расчет брались криптовалюты, объем торгов которыми превышает $1 млн в сутки.

ТОП-10 самых быстрорастущих криптовалют (9-15 октября 2017)

№ Название Символ Доля рынка Цена Объем торгов (сутки) % рост (сутки) % рост (неделя) 1 MonaCoin MONA $207,434,275 (29 место) $3.80 $32,751,324 -26.16% 387.71% 2 Metaverse ETP ETP $82,046,489 (69 место) $3.63 $12,914,161 22.96% 204.50% 3 Regalcoin REC $90,615,571 (65 место) $32.25 $3,686,399 -3.21% 159.15% 4 Bitswift SWIFT $7,419,641 (246 место) $1.82 $1,951,944 88.43% 70.50% 5 Hshare HSR $414,765,561 (19 место) $12.30 $18,403,256 11.87% 69.04% 6 Rubycoin RBY $27,589,302 (123 место) $1.11 $5,329,624 -52.40% 61.97% 7 Cardano ADA $831,020,758 (13 место) $0.032052 $17,226,271 -4.82% 50.15% 8 BitConnect BCC $1,407,750,470 (9 место) $196.24 $11,360,382 -0.34% 37.01% 9 Ardor ARDR $259,239,232 (25 место) $0.259499 $4,829,634 10.43% 36.01% 10 district0x DNT $35,120,882 (108 место) $0.058535 $2,362,392 59.88% 32.24%

Самой быстрорастущей криптовалютой за последнюю неделю стала японская Monacoin. Она образовалась зимой 2014 в результате форка Лайткоина. Рост цены на эту валюту наблюдается уже несколько месяцев.

Популярные криптовалюты типа Bitcoin, Litecoin и Ethereum не попали в рейтинг ТОП-10 криптовалют. Ведь их стоимость повысилась не так значительно. Например, самая известная виртульная валюта находится на 12 месте — рост цены за последнюю неделю составил 29.08%.

Максимум и минимум криптовалюты за прошлую неделю изображен на графике:

Litecoin вырос на 26.70%, а Ethereum — всего на 8.09%.

ТОП-10 самых быстро дешевеющих криптовалют (9-15 октября 2017)

№ Название Символ Доля рынка Цена Объем торгов (сутки) % падение (сутки) % падение (неделя) 1 Clams CLAM $11,047,437 (208 место) $4.15 $6,035,994 -23.43% -56.91% 2 Kyber Network KNC $164,247,159 (39 место) $1.19 $1,465,411 -1.18% -30.52% 3 DigiByte DGB $80,876,429 (71 место) $0.009251 $2,405,516 -4.22% -30.37% 4 Stratis STRAT $283,295,365 (22 место) $2.87 $7,522,394 -5.22% -27.87% 5 Walton WTC $146,905,027 (45 место) $5.90 $13,927,980 3.73% -27.42% 6 AdEx ADX $47,648,266 (89 место) $0.845941 $2,575,481 -4.49% -23.97% 7 Centra CTR $59,982,564 (82 место) $0.882097 $1,285,373 -11.74% -23.96% 8 NEO NEO $1,378,758,067 (10 место) $27.58 $33,750,821 -4.90% -23.53% 9 Basic Attenti… BAT $164,457,797 (37 место) $0.164458 $1,606,498 -5.96% -23.19% 10 Waves WAVES $390,534,807 (20 место) $3.91 $5,118,519 -0.71% -21.55%

В ТОП-10 криптовалют, которые наиболее стремительно теряли в цене за последню неделю, оказалась Waves, потеряв более 20%. Эта криптовалюта появилась в 2016 году вместе с одноименной децентрализованной платформой для сбора инвестиций. Подробнее о Waves читайте в интервью PaySpace Magazine с создателем платформы, Александром Ивановым.

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