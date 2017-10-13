Дом, автомобиль и даже детские игрушки: голландец распродал все имущество ради покупки Bitcoin

Житель Нидерландов уверен, что Blockchain и криптовалюты совершат настоящую революцию в денежной системе

39-летний Диди Тайхутту из Нидерландов продал все, что у него есть, включая дом, автомобиль, мотоцикл и даже детские игрушки, и на вырученные деньги купил биткоины. Теперь Тайхутту с семьей живет в кемпинге и ожидает бума криптовалют.

Как сообщает британское издание Independent, мужчина верит в то, что криптовалюты и лежащая в их основе технология Blockchain трансформируют роль банков в обществе. Он уверен, что потенциал нового цифрового актива еще до конца не раскрыт.

«Люди скажут, что я сошел с ума, но я уверен, что Blockchain и криптовалюты совершат настоящую революцию в денежной системе», — отметил Тайхутту. «Через пять лет все только будут говорить, что могли предвидеть это. А я действую здесь и сейчас. Если вы никогда ничем не рискуете, ваша жизнь скучна».

Отметим, что это не первый случай вовлечения Диди Тайхутту в мир криптовалют. Несколько лет назад он создал физический бизнес по майнингу Bitcoin, используя сеть компьютеров и видеокарт. Когда цена на криптовалюту выросла в 2013 году, голландец продал бизнес, не догадываясь о дальнейшем росте стоимости Bitcoin. После этого мужчина вложил все свои средства в развивающуюся криптовалюту Dogecoin.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Напомним, сегодня, 13 октября, курс биткоина достиг нового максимума — $5856. Днем ранее курс криптовалюты превысил отметку $5 тыс за монету.

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