Генеральный директор Mastercard назвал криптовалюты «барахлом»

Глава Mastercard негативно высказался о биткоине и других криптовалютах, но саму идею цифровой валюты не отрицает
Аджай Банга, генеральный директор Mastercard, негативно относится к любым криптовалютам, которые не были санкционированы правительством, называя их «барахлом».
Цифровые валюты — это почти прямая конкуренция для такой компании, как Mastercard, и, когда главу платежного гиганта спросили о прогрессивной технологии, Банга выразил недовольство сегодняшним положением дел.
Стоит отметить, что Банга не является противником самой идеи денег на блокчейне и токенизации, однако он убежден, что такие деньги должны создаваться исключительно правительствамм.
Он также критикует биткоин за его волатильность и частое использование в незаконных действиях.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее Глава МВФ заявила, что ей не по карману инвестирование в Bitcoin. Тем не менее, руководитель МВФ считает неразумным игнорировать криптовалюты.
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По материалам cointelegraph.com