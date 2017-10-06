Биткоин не выполняет основной функции традиционной валюты — глава швейцарского банка

По мнению главы UBS, криптовалюта биткоин не выполняет некоторые из важнейших функций, которые должны выполнять валюты

Глава швейцарского банка UBS и бывший президент немецкого Центробанка Аксель Вебер заявил, что криптовалюта биткоин не выполняет некоторые из важнейших функций, которые должны выполнять валюты.

По мнению Вебера, основная функция валюты — это платежное средство. Такое платежное средство должно быть общепринятым. Настоящая валюта должна иметь под собой ценность и быть средством совершения транзакций. Биткоин же, по словам Вебера, это лишь средство совершения транзакций.

Комментарий Вебера последовал незадолго после того как глава JPMorgan Chase & Co Джеймc Даймон назвал биткоин мошенничеством, и удивлен тем, что мало кто это понимает.

Тем временем, глава одного из крупнейших банков Уолл-стрит Morgan Stanley считает, что биткоин — это «больше, чем просто причуда» и считает криптовалюту очень перспективной.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что Швеция создаст безналичное общество при помощи биткоина. Швеция делает ставку на криптовалюту биткоин, которая, по мнению регуляторов, может обеспечить анонимность, схожую с традиционной системой оплаты наличными.

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По материалам reuters.com