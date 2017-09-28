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Еще один глава крупного банка высказался по поводу биткоина

28.09.2017 21:01

Глава одного из крупнейших банков Уолл-стрит считает, что биткоин — это «больше, чем просто причуда»

Еще один глава крупного банка высказался по поводу биткоина. Фото: thegstblog.com

Джеймс Горман, генеральный директор Morgan Stanley, дал комментарии по поводу ведущей криптовалюты во время мероприятия, организованного Wall Street Journal.

Тем не менее, Горман заявил, что лично не инвестировал в криптовалюту, хотя и знаком с рядом людей, которые приобрели долю на рынке. Он отметил, что высокая спекулятивность вокруг ведущей криптовалюты очевидна, но это естественное следствие всей технологии блокчейн.

Умеренная позиция Гормана не сравнима с комментариями генерального директора JPMorgan Chase Джейми Даймона. О том, что он считает биткоин мошенничеством, написали многие мировые СМИ. Позже Даймон также высказал предположение, что правительства будут идти на более решительные меры в борьбе с криптовалютами.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что крупнейшие банки США обходят европейские по уровню прибыли. По прогнозу Ernst & Young, разрыв по уровню прибыли между крупными банками США и ЕС в ближайшие месяцы увеличится еще больше.

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По материалам coindesk.com

Рубрики: BitcoinБанкиКриптовалютыНовостиСША
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