Еще один глава крупного банка высказался по поводу биткоина

Глава одного из крупнейших банков Уолл-стрит считает, что биткоин — это «больше, чем просто причуда»

Джеймс Горман, генеральный директор Morgan Stanley, дал комментарии по поводу ведущей криптовалюты во время мероприятия, организованного Wall Street Journal.

Тем не менее, Горман заявил, что лично не инвестировал в криптовалюту, хотя и знаком с рядом людей, которые приобрели долю на рынке. Он отметил, что высокая спекулятивность вокруг ведущей криптовалюты очевидна, но это естественное следствие всей технологии блокчейн.

Умеренная позиция Гормана не сравнима с комментариями генерального директора JPMorgan Chase Джейми Даймона. О том, что он считает биткоин мошенничеством, написали многие мировые СМИ. Позже Даймон также высказал предположение, что правительства будут идти на более решительные меры в борьбе с криптовалютами.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что крупнейшие банки США обходят европейские по уровню прибыли. По прогнозу Ernst & Young, разрыв по уровню прибыли между крупными банками США и ЕС в ближайшие месяцы увеличится еще больше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какой банк возглавить: 15 самых высоких в мире зарплат для CEO

По материалам coindesk.com