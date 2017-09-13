Глава крупнейшего банка США назвал биткоин мошенничеством

Директор банка убежден, что биткоин — это мошенничество, и удивлен тем, что никто не видит реального положения дел

Главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co Джеймc Даймон высказался резко против ведущей криптовалюты. На конференции инвесторов в Нью-Йорке он заявил, что биткоин — это мошенничество, причем «хуже, чем луковицы тюльпанов».

Луковицы тюльпанов — отсылка к кратковременному всплеску ажиотажного спроса на луковицы тюльпанов в Нидерландах в 17-м веке, завершившемуся крахом.

По мнению Даймона, нельзя делать бизнес, при котором валюта берется из воздуха. Он убежден, что ничем хорошим это не закончится.

Тем не менее, Даймон рассматривает биткоин и blockchain-технологию как отдельные явления. Последняя, по его мнению, может быть полезна, но ее массовое принятие состоится не скоро.

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По материалам bloomberg.com