В Китае главу крупной финансовой пирамиды приговорили к пожизненному сроку

К ответственности притянуты все организаторы Ezubao, крупнейшей финансовой пирамиды в Китае

Председатель совета директоров компании Yucheng Global Дин Нин приговорен судом в Китае к пожизненному заключению. Он был главным фигурантом дела о крупнейшей финансовой пирамиде в Китае Ezubao, собравшей инвестиции в размере $7,6 млрд.

Организаторы пирамиды были приговорены к различным тюремным срокам и штрафу на общую сумму в 1,8 млрд юаней (около $276,2 млн). Дин Нин, возглавлявший компанию, являвшейся материнской для Ezubao, помимо пожизненного заключения был приговорен к конфискации имущества стоимостью в 500 тыс юаней (порядка $76,6 тыс) и штрафу в 100 млн юаней (около $15,3 млн).

Работа финансовой пирамиды Ezubao была прекращена в 2015 году. Полностью схему ее работы удалось раскрыть зимой 2016 года. Она работала под видом платформы онлайн-кредитования, выдавая кредиты без использования традиционных банковских механизмов. Платформа привлекла $7,6 млрд (более 50 млрд юаней) от почти 1 млн человек.

Значительную часть средств ее основатели тратили на личное обогащение: так, сам Дин Нин потратил более $150 млн на средства роскоши, недвижимость и автомобили. Перед крахом пирамиды ее основатели собрали все документы, касающиеся работы, в 80 мешков и закопали их на окраине города Хэфей, где их обнаружили следователи. Всего по делу о финансовой пирамиде в качестве обвиняемых проходил 21 человек.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам banki.ru