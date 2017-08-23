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В Украине разоблачили криптовалютных мошенников

23.08.2017 15:38

Генпрокуратура и Нацполиция разоблачили незаконную схему по завладению деньгами физлиц

В Украине разоблачили криптовалютных мошенников. Фото: diginomica.com

Граждане Украины в сговоре с гражданином Индии организовали преступную схему, согласно которой они привлекали участников в «коммерческий проект по внедрению в Украине криптовалюты SwisCoin».

Однако полученные от вкладчиков деньги мошенники намеревались просто разделить между собой. Им удалось завладеть средствами только одного из потерпевших на сумму свыше $500 тыс.

Фото: ГПУ

Уже проведены санкционированные обыски в офисных помещениях и местах проживания лиц, причастных к совершению преступления. Изъяты деньги, оружие (вероятно, автомат Калашникова) и боеприпасы к нему.

Фото: ГПУ

Сейчас проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту завладения средствами потерпевших по ч. 4 ст. 190 УК («мошенничество» – лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что кибермошенники нацелились на Этериум. На сегодняшний день им удалось прикарманить около $150 млн в результате атак на сеть.

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По материалам finclub.net

Рубрики: БезопасностьКриптовалютыНовостиУкраина
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