Фишинг, хакерство и финансовые пирамиды: кибермошенники нацелились на Этериум

На сегодняшний день кибермошенникам удалось прикарманить около $150 млн в результате атак на сеть Этериум

Популярность криптовалюты Этериум для расчетов и инвестиций продолжает расти. Параллельно с ростом популярности растет и интерес к цифровой валюте со стороны кибермошенников.

Одна из крупнейших атак на сеть Этериум произошла в июне 2016 года, когда хакерам удалось взломать проект DAO во время ICO. Тогда хакерам удалось украсть $74 млн или 40% средств, привлеченных при ICO.

В целом, по подсчетам Chainalysis, из всех средств инвестированных в ICO в текущем году — а это $1,6 млрд — $150 млн оказались в руках кибермошенников.

Иными словам, 10% привлеченных средств попали в руки мошенников. Жертвами атак стали около 30 тыс человек, и потеряли они примерно $7,5 тыс каждый.

Помимо взломов и мошенничества, в последнее время приобрели популярность эксплоиты, фишинг и финансовые пирамиды.

На сегодняшний день самую крупную сумму мошенникам принесла атака на DAO. Еще одной прибыльной атакой для мошенников стал взлом кошелька Parity в июне 2017 года. Тогда мошенникам удалось украсть $30 млн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Канаде появились первые Ethereum-банкоматы. Через банкоматы LocalCoinATM можно легко купить или продать Ethereum за фиатные деньги. Устройства работают по такому же принципу, как банкоматы Bitcoin.

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По материалам cointelegraph.com