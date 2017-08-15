В сети Ethereum зафиксировано рекордное количество транзакций

Сеть Ethereum, второй по капитализации криптовалюты, в последние дни переживает беспрецедентный уровень активности

Так, согласно данным Etherscan, 14 августа в сети было зафиксировано новое рекордное количество транзакций — 410 061.

Прокомментировал новый рекорд и Виталик Бутерин, создатель криптовалюты. Он предположил, что речь идет о самом высоком числе транзакций, когда-либо фиксировавшемся в публичных блокчейнах. Но на этот счет есть сомнения. Например, в сети Steem за последние 24 часа было проведено 599 909 транзакций.

Впрочем, новый рекорд сети Ethereum примечателен сам по себе и демонстрирует растущую популярность платформы, на которой строится все больше разнообразных приложений.

Кроме того, при проведении участившихся ICO используются токены стандарта ERC20, созданные на базе Ethereum.

Тем не менее, несмотря на возросшую активность в сети, цена Ethereum держится ниже отметки в $300. По данным Coinmarketcap, на момент публикации она составила $292. Рыночная капитализация Ethereum оценивается в $27,5 млрд — около 20% от совокупной капитализации всех криптовают.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам forklog.com