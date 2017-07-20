С Ethereum-кошелька украдены десятки миллионов долларов

Выявив уязвимость кошелька Parity, мошенники похитили криптовалюты примерно на $30 миллионов

На сайте компании Parity Technologies опубликовано уведомление, сообщающее про уязвимость в кошельках версии 1.5 и выше. В компании объяснили, что к проблеме привела ошибка в отдельном контракте с мультиподписью wallet.sol.

Злоумышленники успели вывести с кошелька порядка 150 тыс ETH на сумму около $30 миллионов. Такие данные подтверждаются сервисом Etherscan.

Сейчас WhiteHat-хакерами защищены от кражи еще 377 тыс ETH.

В Parity данную ошибку квалифицировали как критическую и посоветовали всем пользователям кошельков с мультиподписью переместить свои средства на безопасные адреса.

По словам Гевина Вуда, технического директора Parity, из-за уязвимости были скомпрометированы как минимум три адреса в сети Ethereum.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что израильский стартап взломали во время ICO. По предварительным оценкам, ущерб от взлома составил $7,5 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Bitcoin и Ethereum спасают от финансового кризиса