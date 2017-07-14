Bitcoin и Ethereum спасают от финансового кризиса

Криптовалюты приобрели популярность в охваченной кризисом Венесуэле

На фоне масштабного финансового кризиса в Венесуэле особую популярность среди жителей страны приобрели криптовалюты — в особенности Ethereum и Bitcoin.

В апреле правительство сообщило, что уровень инфляции в 2016 году достиг 274%. Однако экономисты утверждают, что на самом деле венесуэльский боливар обесценился на рекордные 800%.

Чтобы выжить, венесуэльцы начали осваивать криптовалюты: многие занимаются майнингом биткоинов и продают криптовалюту онлайн, чтобы на эти деньги купить еду.

Правительство страны объявило майнинг криптовалют незаконным, однако майнеры продолжают осваивать не только Bitcoin, но и Ethereum, Zcash и другие цифровые валюты. К тому же, в связи с тем, что в стране действует социалистическое регулирование цен, электроэнергия очень дешевая, что делает майнинг минимально затратным.

После ряда громких арестов майнеров криптовалют в Венесуэле, репрессии утихли. Теперь, чтобы уйти от ответственности, майнерам необходимо лишь дать взятку тайной полиции.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что криптовалюты потребляют больше электричества, чем некоторые страны. Энергоэффективность — не самая сильная сторона криптовалют.

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По материалам cointelegraph.com