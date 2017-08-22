Осторожно, фишинг: мошенники запустили сайт-клон сервиса Приват24

Сайт выманивает у пользователей данные для доступа к «Приват24»

Фишинговый ресурс запущен и все еще доступен по ссылке pb24corp.at.ua. Сайт-подделка под сервис «Приват24» создан на бесплатном конструкторе сайтов at.ua. При этом некоторые неосторожные пользователи все равно указывают там свои данные, что моментально делает их жертвой мошенников.

Кроме того, специалисты Ассоциации ЕМА обнаружили два сайта-клона платежного сервиса www.tachcard.ua. Ресурсы работали по ссылкам tachsend.com и finens.biz. Они копировали дизайн легитимного tachcard, но на самом деле не предоставляли услуги по совершению денежных переводов. Пользователь отправлял деньги получателю, а специальная программа в последний момент подменяла номер карты — и деньги уходили на карту мошенника. При этом на телефон отправителя приходило СМС о списании средств с карты. Соответственно, он не понимал, что обманут.

Эксперты настоятельно рекомендуют всем пострадавшим от этих и подобных схем обратиться в киберполицию.

Напомним, чтоб не стать жертвой фишинговых мошенников, нужно быть предельно внимательным. Их цель – убедить пользователя, что он использует безопасный легитимный ресурс. Мы уже писали о том, как разоблачить поддельный и ненадежный сайт.

Кроме того, на сайте Ассоциации ЕМА существует два списка платежных веб-сервисов – это Черный список мошеннических сайтов и перечень проверенных веб-сервисов для платежей в Интернет.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине стало больше фишинговых сайтов. Фишинговые сайты все активнее «предлагают кредиты».

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