$8 миллиардов за сутки: состояние богатейших людей планеты резко увеличилось

Больше всего увеличить свое состояние удалось испанскому магнату Амансио Ортега

Бизнесмены, занимающие первые 8 строчек глобального рейтинга Forbes, менее чем за сутки разбогатели на $8,3 млрд.

Лидер списка — основатель Microsoft Билл Гейтс — увеличил свое состояние «всего» на $277 млн, до $85,3 млрд. Этому способствовал рост акций технического гиганта на 1,05%, до $74,7 за бумагу 12 сентября.

Растут также и акции Amazon — они с утра прибавили 1,25% и сейчас торгуются на уровне $977,9 за штуку. Это позволило Джеффу Безосу, основателю интернет-ретейлера, увеличить свое состояние до $83,3 млрд.

Основатель бизнес-группы Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull and Bear, Stradivarius и т.д.) Амансио Ортега за день «прибавил» $2,2 млрд, однако все еще остается на третьем месте с $82,2 млрд.

«Оракул из Омахи» Уоррен Баффет стал богаче на $926 млн. Сейчас его состояние оценивается в $76,4 млрд, он занимает четвертую строчку в рейтинге Forbes.

Примерно на столько же увеличилось за полдня состояние создателя Facebook Марка Цукерберга — оно выросло на $1 млрд, до $72,1 млрд.

Продолжает богатеть и мексиканский магнат Карлос Слим. Несмотря на забастовки рабочих America Movil, его главного актива, за полдня его состояние увеличилось на $661 млн, до $70,1 млрд.

Седьмую строчку занимает сооснователь и генеральный директор Oracle Ларри Эллисо, его состояние 12 сентября увеличилось на $975 млн, до $63,5 млрд.

Замыкает восьмерку самых состоятельных бизнесменов по версии Forbes богатейший житель Франции, бенефициар Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Его состояние выросло на $1,3 млрд, до $58,4 млрд.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Amazon вошел в тройку самых инновационных компаний мира. Бизнес-издание Forbes составило рейтинг 100 наиболее инновационных компаний.

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По материалам ubr.ua