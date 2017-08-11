Amazon вошел в тройку самых инновационных компаний мира

Бизнес-издание Forbes составило рейтинг 100 наиболее инновационных компаний

В рейтинг попали организации с самыми значительными перспективами в инновациях. Критерием для отбора наиболее «продвинутых» компаний послужили ожидания инвесторов от этих брендов и их готовность в дальнейшем поддерживать компании, которые много внимания уделяют инновационной деятельности. Также учитывалась капитализация и чистая стоимость денежных потоков от разных проектов. Подробнее методология составления рейтинга описана в статье Forbes.

Американский интернет-магазин Amazon занял в этом рейтинге третье место. На сегодняшний день капитализация компании превышает 400 млрд долларов. А перечень услуг варьируется от предоставления онлайн-торговцам возможности рекламировать и продавать свои товары онлайн до создания инновационных магазинов без касс и продавцов.

Amazon известен тем, что инвестирует большинство вырученных средств в развитие новых проектов. Недавно компания запатентовала сразу несколько проектов доставки с помощью дронов. Это воздушный склад-дирижабль и посылки, которые могут спускаться с неба на парашютах.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что Amazon установит почтоматы в жилых домах. Все, что нужно для получения посылки в таком боксе — ввод специального кода на сенсорном экране.

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