Goldman Sachs может стать первым банком, ведущим торги биткоинами

Интерес к криптовалютам со стороны традиционных инвесторов неуклонно растет

Как сообщает The Wall Street Journal, гигант инвестиционного банкинга Goldman Sachs обдумывает возможность позволить инвесторам напрямую торговать в Bitcoin.

Если соответствующее решение будет принято, Goldman Sachs станет первой ведущей компанией с Уолл-Стрит, которая предоставит своим инвесторам доступ к стремительно растущему рынку криптовалют. У других компаний есть отдельные продукты, такие как платформа Grayscale (GBTC), но Goldman может открыть для инвесторов новый рынок. По словам пресс-секретаря компании:

Как повлияет растущий интерес со стороны традиционных ивесторов на крипторынок, пока не понятно. Тем не менее, такое внимание ставит под сомнение предыдущие заявления других лидеров банковской индустрии, таких как Джейми Даймон.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что еще один глава крупного банка высказался по поводу биткоина. Глава одного из крупнейших банков Уолл-стрит считает, что биткоин — это «больше, чем просто причуда».

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По материалам cointelegraph.com