Криптовалюты не являются угрозой для центробанков — МВФ

Ряд причин препятствует и тому, чтоб криптовалюты могли конкурировать с фиатом

Как заявила, биткоин и другие криптовалюты не несут в себе угрозы для мировых центробанков и фиатных валют.

По ее словам, несмотря на то, что в настоящее время они являются «слишком волатильными, слишком рискованными, слишком энергоемкими», со временем это может измениться.

Лагард отметила, что многие криптовалюты слишком непрозрачны для регуляторов, некоторые подвергаются хакерским атакам. Однако, по ее мнению, многое из этого обусловлено техническими проблемами, которые могут быть решены со временем.

Напомним, ранее глава американского банка JPMorgan Джеймс Даймон резко высказался в отношении биткойна, назвав криптовалюту «мошенничеством». В свою очередь, Джеймс Горман, генеральный директор Morgan Stanley, сказал, что биткоин — это «больше, чем просто причуда».

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Ранее мы писали о том, что МВФ призывает банки активнее инвестировать в криптовалюты. Как говорится в докладе Международного валютного фонда за июнь 2017 года, банкам следует проявить больше интереса к инвестированию в криптовалюты.

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По материалам minfin.com.ua