Общая капитализация криптовалют превысит $1 трлн

В следующем году инвестиции в ICO вырастут в 10 или даже 20 раз

В текущем году объемы инвестиций в ICO составили $2 млрд. В 2018 году объемы финансирования ICO могут вырасти в 10 или даже двадцать раз, считают аналитики Cointelegraph.

Так, согласно прогнозам, в 2018 году объемы ICO-сделок могут достичь $20 млрд или $25 млрд.

Рыночная капитализация всех криптовалют превысит $500 млн, а немного позже — удвоится и составит $1 трлн, в основном за счет капитала институциональных инвесторов, которые уже демонстрируют заинтересованность в рынке.

Аналитики издания сделали и ряд других прогнозов:

— Все больше людей начнут инвестировать в криптовалюты, так как будут считать их более надежным активом, чем фиатные деньги.

— Россия, Япония и еще ряд стран будут выпускать свои собственные национальные криптовалюты — которые смогут сравняться с биткоином и другими популярными криптовалютами — при поддержке центробанков.

— Новые блокчейн- и криптофонды предложат инвесторам новые возможности для финансирования, что поможет устранить волатильность на рынке.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что островное государство продает паспорта за криптовалюту. Это первый случай в истории, когда гражданство по инвестиционной программе официально разрешено оплачивать криптовалютой.

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