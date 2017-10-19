Центробанки еще не скоро создадут собственные криптовалюты — Бутерин

Создатель криптовалюты Этериум не беспокоится о возможной конкуренции со стороны центральных банков

Виталик Бутерин, 23-летний создатель второй в мире по популярности цифровой валюты Ethereum, не беспокоится о возможной конкуренции со стороны центральных банков.

Бутерин сомневается в том, что центробанки смогут создать собственные цифровые валюты, которые станут достойными конкурентами Биткоина или Этериума.

Об этом Бутерин заявил в ходе своего выступления на конференции в Торонто.

Он утверждает, что создание полноценной национальной валюты, основанной на блокчейне, технологии, которая лежит в основе Биткоина и Этериума, займет годы.

По словам Бутерина, любые попытки банков запустить собственные криптовалюты — это всего лишь маркетинговый ход, поскольку регуляторам не хватает ресурсов для создания полноценного блокчейна.

Тем временем, популярность цифровой валюты, как класса активов, продолжает расти: в 2017 году стоимость Биткоина и Этериума увеличилась примерно в пять и в тридцать раз соответственно, рыночная капитализация всех криптовалют составляет более $100 млрд.

Центральные банки, в частности Банк Канады и Банк Японии, также входят в число тех, кто проводит эксперименты с блокчейном. Это привело к предположению, что центральные банки вскоре создадут цифровые версии фиатных валют, которые станут более эффективным способом совершения платежей и управления денежными средствами.

В случае с Соединенными Штатами некоторые прогнозируют, что Федеральная резервная система создаст так называемый «Fedcoin» в качестве цифрового актива, хотя недавно представитель ФРС заявил, что в настоящее время таких планов нет.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Виталик Бутерин предложил новый вид ICO. Новый вид первичного предложения монет Бутерин предлагает называть «интерактивным». Принцип такого ICO Бутерин и основатель TrueBit Джейсон Тойч изложили в техническом документе.

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По материалам fortune.com