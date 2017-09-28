Виталик Бутерин предложил новый вид ICO

Новый вид ICO Бутерин называет «интерактивным»

Основатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин предлагает создать новый вид ICO, на который не будут влиять неконтролируемые колебания цен.

Новый вид первичного предложения монет Бутерин предлагает называть «интерактивным». Принцип такого ICO Бутерин и основатель TrueBit Джейсон Тойч изложили в техническом документе.

Согласно документу, ICO нуждается в применении рыночных принципов, благодаря чему можно будет достичь стабилизации цен и снизить мошенничество.

Так, Бутерин и Тойч связывают колебания с невозможностью определить цену изначально, так как в рамках ICO реализовываются токены стартапов, которые только запустились.

Первым шагом, по мнению авторов, должно стать устранение лимитов на количество привлеченных через ICO средств, ведь именно это ограничение заставляет инвесторов скупать предложенные токены в первые же секунды торгов.

Также, Бутерин и Тойч считают целесообразным позволить инвесторам отменять покупку токенов, основываясь на поведении других инвесторов, что поможет уравновесить спрос и предложение.

Еще одним важным аспектом проведения ICO Бутерин и Тойч считают введение лимитного ордера на покупку токенов, что позволит инвесторам самостоятельно указывать желаемую цену покупки в заявке на разных этапах торгов, а также определять максимальную цену, по которой они готовы купить данные токены.

По словам Бутерина и Тойча, «интерактивный» вид ICO не требует нового блокчейна — для этого достаточно будет, например, Ethereum.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что криптовалюты потребляют больше электричества, чем некоторые страны. Майнинг криптовалюты Ethereum потребляет больше электричества, чем весь остров Кипр, а также Комбоджа и Бруней.

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По материалам fortune.com