Как появился Ethereum, главный конкурент Bitcoin — инфографика

Впервые об Ethereum стало известно в 2013 году

Ровно два года назад, 30 июля 2015 состоялся официальный запуск сети Ethereum. Тестирование площадки началось намного раньше. Автор платформы, программист Виталик Бутерин, работал над инструментом для создания Blockchain-проектов с 2013 года.

Сегодня наработками этой системы пользуются компании из различных отраслей. Так, в мае текущего года британская организация Citizen Ticket запустила систему по продаже билетов BitTicket на основе блокчейна Ethereum Classic. А криптовалюта Ether, которая существует в рамках сети, актовно соперничает с Bitcoin. Несколько месяцев назад она впервые обошла Bitcoin по объемам торгов.

Как создавалась и развивалась платформа — смотрите на инфографике, которую составило издание Invezz.

С 12 июня стоимость криптовалюты успела упасть до $168 и снова пойти вгору. В конце июля за 1 ETH нужно было заплатить чуть более $200.

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