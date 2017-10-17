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Сумма ICO-сделок снова бьет рекорды

17.10.2017 12:10

Совокупный объем финансирования ICO вырос еще на $1 млрд за последние 2 месяца

ICO-сделки

Сумма ICO-сделок снова бьет рекорды. Фото: mashable.com

Примерно в это же время в прошлом месяце сумма, полученная от первоначальных предложений монет на рынке цифровых валют, превысила $2 млрд. Сейчас эта сумма составляет более $3 млрд.

В текущем году 200 ICO-проектов привлекли финансирование на сумму $3 млрд. Самым насыщенным месяцем для рынка ICO стал сентябрь: 37 ICO-проектов привлекли $850 млн.

Октябрь может стать менее прибыльным месяцем в связи с давлением на криптовалютный рынок со стороны властей Китая и Южной Кореи, однако в текущем месяце ICO уже привлекли $150 млн.

bloomberg.com

СПРАВКА PAYSPACA MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Виталик Бутерин предложил новый вид ICO. Новый вид первичного предложения монет Бутерин предлагает называть «интерактивным». Принцип такого ICO Бутерин и основатель TrueBit Джейсон Тойч изложили в техническом документе.

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По материалам bloomberg.com

Рубрики: КриптовалютыНовости
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