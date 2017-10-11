На рассмотрение Верховной Рады подали еще один законопроект о криптовалютах

Верховная Рада рассмотрит законопроект о признании криптовалют финансовым активом и скидках для майнеров

В Верховной Раде Украины зарегистрирован второй за последние дни законопроект о криптовалютах, автором которого выступил член фракции Радикальной партии Сергей Рыбалка. Текст проекта закона «О стимулировании рынка криптовалют и их производных в Украине» опубликован на официальном сайте ВРУ.

Стоит отметить, что в документе используется иная трактовка основополагающих терминов криптоиндустрии. Так, в законопроекте, опубликованном ранее фракцией «Народного фронта», криптовалюта определена как «программный код», а в документе Рыбалки она приравнена к финансовому активу.

В новом законопроекте криптовалюта определяется как «децентрализованное цифровое измерение стоимости, может быть выражено в цифровом виде и функционирует как средство обмена, сохранения стоимости или единица учета, основанная на математических вычислениях, является их результатом и имеет криптографическую защиту учета».

Регулятором рынка в части контроля за проведением криптовалютных операций предлагается определить Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере рынка финансовых услуг, а в части выпуска и обращения деривативов — Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку. В законопроекте «народофронтовцев» регулирование оборота криптовалют возложено на НБУ.

Также обращает внимание, что в проекте закона Сергея Рыбалки основной упор сделан на стимулировании развития рынка, а не только на его регулировании. Согласно законопроекту, криптобиржи должны будут получить статус финучреждений и лицензии на осуществление деятельности, а также нести ответственность за ведение деятельности с нарушением лицензионных условий. В свою очередь, криптоинвесторы, которыми могут быть как юридические, так и физические лица, должны будут иметь необходимый опыт и квалификацию, а также принять на себя все риски за убытки, которые могут понести.

Майнером сможет стать любое физлицо или предприниматель. Он получит право распоряжаться добытыми единицами по своему усмотрению без ограничений. Однако предлагается ввести ответственность за майнинг с использованием мощностей третьих лиц без их согласия.

Стимулирование будет заключаться в установлении льготных тарифов на электроэнергию, а также льготного и максимально упрощенного налогообложения. В частности, будет предложено установить нулевую ставку налогообложения покупки криптовалют и 2% сбора в Пенсионный фонд при их конвертировании в гривну.

Как подчеркнул Сергей Рыбалка, положения законопроекта являются отправной точкой для дискуссии, площадкой для которой должен стать профильный Комитет Рады.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что японские криптомайнеры смогут экономить на электроэнергии. Одна из компаний, занимающаяся возобновляемой энергией, предлагает фиксированную цену на электричество для майнеров.

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По материалам forklog.com