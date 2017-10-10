Японские криптомайнеры смогут экономить на электроэнергии

Одна из компаний, занимающаяся возобновляемой энергией, предлагает фиксированную цену на электричество для майнеров

Японский поставщик возобновляемой энергии Looop объявил о запуске нового плана электрснабжения. Он направлен на снижение издержек для майнеров биткоина и других криптовалют. План предусматривает единую ежемесячную плату за использование электричества до определенного уровня в зоне обслуживания Токийской электросетевой компании (TEPCO).

Новый тарифный план Looop называется «Mining Flat». Подать заявки на подключение к нему клиенты могут уже в этом месяце.

В компании объяснили, что клиенты могут подписать «эквивалентный контракт на 1 кВт (10 А или 1 кВА)», который позволяет использовать до 250 кВт с фиксированной ежемесячной ценой в 6,170 иен. Они также могут подписать несколько контрактов. Например, контракт на 3 кВт позволит им использовать до 750 кВт-ч. В случае перерасхода оплата будет взиматься из расчета 22 иены за 1 кВт-ч.

Согласно оценке IT Media, в месяц подписант контракта на 3 кВт будет платить на 16,9% меньше, чем заплатил бы TEPCO за то же количество электроэнергии.

Примечательно, что японцы могут даже оплачивать свои счета за электроэнергию биткоинами. Розничный торговец энергоресурсами Remixpoint, материнская компания биткоин-биржи Bitpoint, недавно начала принимать платежи за свои услуги по электроснабжению в биткоинах. Более того, выбирающим этот метод оплаты потребителям предлагают скидки.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что крупнейшая криптобиржа Японии запускает предоплаченные карты Visa. Держатели предоплаченных карт от Bitflyer смогут оплачивать товары и услуги в любой торговой точке, принимающей карты Visa.

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По материалам news.bitcoin.com