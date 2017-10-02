Зеленый свет: Япония дала разрешение на работу 11 криптовалютным биржам

После запрета ICO властями Китая, крупнейшим центром торговли биткоинами стала Япония

Агентство по финансовым услугам Японии сообщило о том, что 11 компаний получили разрешение на работу в качестве операторов криптовалютных бирж в Японии. Таким образом, страна выделилась на фоне своих соседей, которые, наоборот, ужесточают контроль над виртуальными деньгами.

Напомним, правительство Японии признало криптовалюту биткоин официальным платежным средством в апреле.

Финансовый регулятор разработал различные требования к операторам криптовалютных бирж. Среди них создание сильной компьютерной системы, сегрегация учетных записей клиентов и проверка личности клиентов, что вызвано опасениями, что криптовалюта может быть использована для отмывания денег.

Торговля биткоинами и другими криптовалютами среди японских инвесторов активизировалась в текущем году, что поспособствовало официальному признанию криптовалют, а также скачку курса биткоина и этериума.

Эксперты в отрасли утверждают, что Япония стала крупнейшим центром торговли биткоинами в связи с тем, что Китай — крупнейший рынок криптовалют до недавнего времени — запретил проведение ICO.

Ранее в этом месяце в правительстве Японии заявили, что не планируют накладывать запрет на проведение ICO в стране.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что создан первый в мире смартфон на блокчейне для транзакций с криптовалютами. Помимо функций, которые будут интересны биткоин-энтузиастам, смартфон оснащен 256ГБ встроенной памяти, камерой на 16МП и рядом инструментов безопасности.

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По материалам reuters.com