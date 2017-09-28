Создан первый в мире смартфон на блокчейне для транзакций с криптовалютами

Помимо функций, которые будут интересны биткоин-энтузиастам, смартфон оснащен 256ГБ встроенной памяти, камерой на 16МП и рядом инструментов безопасности

Компания Sirin Labs разрабатывает единственный в мире смартфон Finney на блокчейне с открытым исходным кодом, который сможет обеспечить безопасное хранение криптовалют и проведение транзакций с ними.

В Sirin Labs рассказывают, что все девайсы Finney (в планах компании запустить еще и ПК этой серии) будут образовывать одну независимую блокчейн-сеть на основе технологии Tangle от IOTA. Операционная система, на базе которой будет работать смартфон, обеспечивает совершение криптовалютных операций и хранение кошельков и токенов.

Стоимость смартфона будет составлять около $1 тыс. Цена оправдана, поскольку на ряду с функциями, которые оценят, в первую очередь, биткоин-энтузиасты, смартфон оснащен 256ГБ встроенной памяти, камерой на 16МП, а также качественным набором инструментов безопасности: система защиты от взломов, основанная на поведенческой биометрии, а также функция защиты от несанкционированного доступа на основе блокчейна.

Sirin Labs давно известна своей продукцией для нишевой аудитории. Один из таких продуктов — смартфон для бизнесменов с высоким уровнем защиты Solarin за $14 тыс. Однако продукт так и не нашел ожидаемого спроса на рынке.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Mastercard будет использовать блокчейн в своей платежной инфраструктуре. Компания уже подала соответствующую заявку в Бюро по патентам и товарным знакам США.

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По материалам engadget.com