Еще одна страна планирует легализовать биткоин

Согласно сообщениям местных СМИ, власти Ирана намерены легализовать биткоин

Иранское правительство намерено легализовать биткоин в качестве законного платежного средства на территории страны.

Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Амир Хоссейн Давайе в интервью газете “Shargh” заявил о намерениях ведомства подготовить страну для легализации биткоина в качестве валюты.

По словам министра, его ведомство уже провело ряд исследований для подготовки инфраструктуры использования биткоина внутри страны.

Подчеркнув, что криптовалюты обладают экономическим и инфраструктурным потенциалом, министр признал, что легализация цифровых валют будет отвечать интересам иранского государства.

На фоне санкций против Ирана, введенных США и другими западными странами, власти страны стремятся снизить свою зависимость от доллара, фиатных денег и глобальной экономической системы за счет развития новых технологий.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что центробанк одной из стран запускает цифровую валюту. Страна станет первой в мире, запустившей цифровую валюту.

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По материалам forklog.com