Стали известны имена первых миллиардеров, разбогатевших на биткоине

Двум братьям принадлежит 1% всего мирового запаса этой криптовалюты

Первыми миллиардерами, заработавшими состояние на биткоинах, стали братья-близнецы Кэмерон и Тейлор Уинклвосс.

Уинклвоссы приобрели 1% всего мирового запаса этой криптовалюты за 11 млн долларов в 2013 году. С тех пор стоимость биткоина выросла почти в сто раз. Уинклвоссы намеренно не распродают криптовалюту, указывая на долгосрочность вложения. Биткоин они называют «улучшенной версией золота».

Ранее американские бизнесмены и гребцы братья Уинклвосс судились с основателем Facebook Марком Цукербергом. Они обвиняли его в том, что он украл у них концепцию социальной сети. Сторонам удалось достичь мирового соглашения. По данным ряда СМИ, Цукерберг выплатил братьям около 65 млн долларов отступных.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в PayPal начали блокировать учетные записи пользователей криптовалют. Пользователям, не соблюдающим официальные правила, закрывают счета без возможности подать апелляцию.

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По материалам banki.ru