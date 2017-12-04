В PayPal начали блокировать учетные записи пользователей криптовалют

Пользователям, не соблюдающим официальные правила, закрывают счета без возможности подать апелляцию

Компания PayPal замораживает учетные записи пользователей, связанные с любой криптовалютной деятельностью.

Хотя PayPal может быть одним из наиболее удобных и часто используемых онлайн-способов оплаты, компания однако отрицательно относится к Bitcoin и другим цифровым валютам. Фактически, платформа не защищает ни покупателей, ни продавцов криптовалют.

Один из рисков использования PayPal для продажи валют заключается в том, что покупатели всегда могут запросить возврат платежа.

В последнее время ситуация обострилась. Некоторые пользователи сообщают, что их учетные записи PayPal внезапно «заморожены», а их деньги заблокированы на 180 дней.

Правилами PayPal предусмотрено, что компания может закрывать учетные записи пользователей или замораживать средства, когда они сочтут это необходимым. Такое решение обжаловать нельзя.

Даже когда истекает 180-дневный период, компании разрешается держать деньги замороженными в течение другого аналогичного периода, после чего они решат, будет ли данный счет закрыт навсегда.

Так, некоторые пользователи не смогут получить доступ к своим сбережениям в тысячи долларов в течение года.

Более того, люди, которые активно продают любую форму криптовалюты через PayPal, теперь считаются «валютными дилерами или биржами». Эти поставщики услуг должны получать специальное разрешение, прежде чем использовать PayPal для платежей. Так как ни один из пользователей не пытался получить такое разрешение, их учетные записи автоматически заблокированы.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что PayPal предложит своим пользователям возможность микроинвестирования. Новый функционал станет доступен благодаря интеграции PayPal и приложения для микроинвестирования Acorns.

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По материалам finclub.net