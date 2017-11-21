PayPal предложит своим пользователям возможность микроинвестирования

Новый функционал станет доступен благодаря интеграции PayPal и приложения для микроинвестирования Acorns

Компания PayPal сделала очередной шаг для выхода за пределы платежного рынка. Интеграция с приложением для микроинвестирования Acorns позволит PayPal предоставить пользователям и сберегательный функционал.

Запущенное в 2014 году приложение Acorns уже используют около 2,4 млн человек в США. Оно автоматически округляет суммы покупок через PayPal и вкладывает эти центы в акции и облигации.

PayPal возглавил $30-миллионный раунд финансирования Acorns в 2016 году. Теперь связи между компаниями укрепились еще больше, а американцы получили возможность настраивать периодические или разовые инвестиции, финансируемые из их учетной записи PayPal.

Кроме того, связав учетные записи в двух сервисах, пользователи могут следить за балансом в Acorns через PayPal, отслеживать инвестиционные взносы и управлять повторяющимися и разовыми переводами.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что PayPal запустил сервис для отслеживания групповых расходов. Компания запускает услугу Money Pools в 17 странах.

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По материалам finextra.com