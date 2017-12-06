На Карибах продают курортный остров за биткоины

Цена острова в архипелаге Гренадины составляет 600 биткоинов

Курортный остров площадью около 5,2 гектара под названием Bloody Bay в Карибском море выставлен на продажу.

Остров располагается в архипелаге Гренадины. За него предлагается заплатить 600 биткоинов, что по текущему курсу примерно соответствует $7,2 млн.

В объявлении о продаже значится, что цена в криптовалюте выставлена временно.

Гренадины — цепь из более чем 600 островов вулканического происхождения в южной части Наветренных островов (архипелаг Малые Антильские острова) в Карибском море. Входят в состав государств Гренада (южные острова), Сент-Винсент и Гренадины (северные острова). Площадь архипелага составляет 86 квадратных километров, население — 16 240 человек (по переписи 2012 года).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что цена биткоина продолжает стремительный рост. Стоимость ведущей криптовалюты впервые преодолела отметку $12 000.

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По материалам lenta.ru