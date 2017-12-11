Перспективные криптовалюты: обзор цен за неделю

Как изменились цены на самые известные и перспективные криптовалюты — читайте далее

Редакция PaySpace Magazine проследила, как изменились цены на самые популярные криптовалюты за прошлую неделю. Обзор основан на статистических данных портала coinmarketcap.com.

Стоимость самой популярной криптовалюты — Bitcoin — по итогам прошлой недели выросла на 24,5%. Максимальное значение, которое было зафиксировано ресурсом coinmarketcap, достигло 18 353 доллара за 1 BTC. Затем, после снижения до $13 тыс, критповалюта снова начала расти.

Среди факторов, которые объясняют резкий рост биткойна, новость о том, что две основные финансовые биржи — Чикагская биржа опционов (CBOE) и Чикагская товарная биржа (CME) запустят фьючерсы на биткоин.

Согласно прогнозам аналитиков, рост цены продолжится и в 2018 — стоимоть криптовалюты достигнет 50 тыс долларов. Таким мнением поделились эксперты инвестиционный компании Kenetic Capital, которая сосредоточена на капиталовложениях, связанных с Blockchain.

Вместе с тем, крупный европейский банк прогнозирует крах биткоина в 2018 году. Как полагают в Saxo Bank, в 2018 году стоимость биткоина достигнет $60 тыс, а рыночная капитализация превысит $1 трлн. Но после впечатляющего взлета криптовалюту ждет падение.

Криптовалюты, которые образовались в результате форка Bitcoin, продолжают терять в цене, при этом темпы падения ускорились. Bitcoin Cash за неделю подешевел на 15,3%. А Bitcoin Gold — на 29,32%, опустившись на 9 место в рейтинге самых капитализированных криптовалют.

Аналитики прогнозируют, что курс криптовалюты Cash не опустится ниже критического уровня в 1100 за 1 BTG. Если прогнозы верны и этого не произойдет, дальнейшего падения удастся избежать. В случае с Gold, ожидается дальнейшее снижение цены вплоть до 150 долларов после стремительного роста, зафиксированного сегодня, 11 ноября. (На момент написания материала 1BTG=250 USD).

Цена на Ethereum по итогам недели упала чуть более, чем на 4%, повторив тенденцию предыдущей недели. Это падение можно рассматривать как коррекцию с рекордной стоимости в $497. Тем не менее, пока стоимость криптовалюты держится выше 400 долларов, что она может возобновить свой восходящий тренд.

Цена Dash по итогам недели упала на 12,73%. Однако в течение этого периода был зафиксирован рост, который связывают с добавлением опции покупки криптовалюты на платформе Uphold. Теперь пользователи практически из любого уголка мира смогут покупать криптовалюту с мобильных устройств и онлайн.

Ripple, инструмент одноименной распределенной сети платежей в режиме реального времени, за прошлую неделю потерял 7,68% цены. Но несмотря на то, что по итогам 7 дней было зафиксировано падение, в середине недели курс RXP резко вырос на 13% после новостей о том, что компания заблокировала 55 млн токенов. Каждый месяц 1 миллиард токенов будет разблокироваться для использования Ripple. А неиспользуемые токены — возвращаться на хранение. Это обновление устранило угрозу, что токены Ripple наводнят рынок и, соответственно, упадут в цене.

Криптовалюта IOTA, которая попала в рейтинг всего несколько недель назад, вытеснив из ТОП-10 Ethereum Classic, выросла на 179,45%. Сейчас она находится на 4 месте в рейтинге по капитализации. На рост стоимости криптовалюты продолжает влиять новость о запуске блокчейн-маркетплейса данных для интернета вещей. В течение двух месяцев к демо-версии этого проекта подключатся Microsoft, Samsung, Cisco и Volkswagen. Платформа позволит компаниям покупать и продавать данные, поступающие с датчиков и устройств, подключенных к интернету вещей (IoT). На графике видно, как изменилась цена на криптовалюту за месяц.

Рост курса Monero на 17,6% до очередной рекордной отметки в 250 долларов объясняется несколькими факторами. Самый важный из них — сомнения в анонимности одной из криптовалют, которую ранее ставили в один ряд с Monero по этому показателю. Исследователь из University of Michigan опубликовал работу, где поставил под вопрос приватность защищенных адресов Zcash.

Криптовалюта Litecoin на прошлой неделе подорожала на 38,77%. Обновив ценовой максимум, впервые превысив отметку в $130. После того, как популярный сервис пополнения мобильных телефонов Bitrefill заявил о том, что с 8 декабря Litecoin стал второй валютой платформы после биткоина.

Изменение цен на самые перспективные криптовалюты за предыдущую неделю (4 — 10 декабря) смотрите по ссылке.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Как купить Bitcoin в криптомате — видеоинструкция