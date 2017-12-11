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Перспективные криптовалюты: обзор цен за неделю

11.12.2017 16:35

Как изменились цены на самые известные и перспективные криптовалюты — читайте далее

Перспективные криптовалюты

ТОП-10 популярных криптовалют

Редакция PaySpace Magazine проследила, как изменились цены на самые популярные криптовалюты за прошлую неделю. Обзор основан на статистических данных портала coinmarketcap.com.

Название

Символ

Доля рынка

Цена

 Объем торгов (сутки) Рост/падение (сутки) Рост/падение (неделя)
1 Bitcoin BTC $232,848,661,129 $13,916.79 $14,093,582,343 -12.38% 24.50%
2 Ethereum ETH $42,921,589,277 $445.96 $1,817,640,444 -6.62% -4.64%
3 Bitcoin Cash BCH $21,896,454,143 $1,299.70 $1,003,688,593 -12.24% -15.30%
4 IOTA MIOTA $11,524,448,341 $4.15 $595,798,285 -16.32% 179.45%
5 Ripple XRP $9,121,010,131 $0.235447 $207,914,074 -6.59% -7.68%
6 Litecoin LTC $7,571,154,164 $139.61 $1,724,156,197 -6.24% 38.77%
7 Dash DASH $5,251,468,326 $678.13 $201,579,546 -9.90% -12.73%
8 Monero XMR $3,674,911,253 $237.87 $158,543,261 -13.81% 17.60%
9 Bitcoin Gold BTG $3,604,785,501 $215.88 $112,285,640 -16.69% -29.32%
10 NEM XEM $3,302,920,860 $0.366991 $138,437,801 -29.81% 34.97%

 

Стоимость самой популярной криптовалюты — Bitcoin — по итогам прошлой недели выросла на 24,5%. Максимальное значение, которое было зафиксировано ресурсом coinmarketcap, достигло 18 353 доллара за 1 BTC. Затем, после снижения до $13 тыс, критповалюта снова начала расти.

Среди факторов, которые объясняют резкий рост биткойна, новость о том, что две основные финансовые биржи — Чикагская биржа опционов (CBOE) и Чикагская товарная биржа (CME) запустят фьючерсы на биткоин.

Согласно прогнозам аналитиков, рост цены продолжится и в 2018 — стоимоть криптовалюты достигнет 50 тыс долларов. Таким мнением поделились эксперты инвестиционный компании Kenetic Capital, которая сосредоточена на капиталовложениях, связанных с Blockchain.

Вместе с тем, крупный европейский банк прогнозирует крах биткоина в 2018 году. Как полагают в Saxo Bank, в 2018 году стоимость биткоина достигнет $60 тыс, а рыночная капитализация превысит $1 трлн. Но после впечатляющего взлета криптовалюту ждет падение.

Криптовалюты, которые образовались в результате форка Bitcoin, продолжают терять в цене, при этом темпы падения ускорились. Bitcoin Cash за неделю подешевел на 15,3%. А Bitcoin Gold — на 29,32%, опустившись на 9 место в рейтинге самых капитализированных криптовалют.

Аналитики прогнозируют, что курс криптовалюты Cash не опустится ниже критического уровня в 1100 за 1 BTG. Если прогнозы верны и этого не произойдет, дальнейшего падения удастся избежать. В случае с Gold, ожидается дальнейшее снижение цены вплоть до 150 долларов после стремительного роста, зафиксированного сегодня, 11 ноября. (На момент написания материала 1BTG=250 USD).

Цена на Ethereum по итогам недели упала чуть более, чем на 4%, повторив тенденцию предыдущей недели. Это падение можно рассматривать как коррекцию с рекордной стоимости в $497. Тем не менее, пока стоимость криптовалюты держится выше 400 долларов, что она может возобновить свой восходящий тренд.

Цена Dash по итогам недели упала на 12,73%. Однако в течение этого периода был зафиксирован рост, который связывают с добавлением опции покупки криптовалюты на платформе Uphold. Теперь пользователи практически из любого уголка мира смогут покупать криптовалюту с мобильных устройств и онлайн.

Ripple, инструмент одноименной распределенной сети платежей в режиме реального времени, за прошлую неделю потерял 7,68% цены. Но несмотря на то, что по итогам 7 дней было зафиксировано падение, в середине недели курс RXP резко вырос на 13% после новостей о том, что компания заблокировала 55 млн токенов. Каждый месяц 1 миллиард токенов будет разблокироваться для использования Ripple. А неиспользуемые токены — возвращаться на хранение. Это обновление устранило угрозу, что токены Ripple наводнят рынок и, соответственно, упадут в цене.

Криптовалюта IOTA, которая попала в рейтинг всего несколько недель назад, вытеснив из ТОП-10 Ethereum Classic, выросла на 179,45%. Сейчас она находится на 4 месте в рейтинге по капитализации. На рост стоимости криптовалюты продолжает влиять новость о запуске блокчейн-маркетплейса данных для интернета вещей. В течение двух месяцев к демо-версии этого проекта подключатся Microsoft, Samsung, Cisco и Volkswagen. Платформа позволит компаниям покупать и продавать данные, поступающие с датчиков и устройств, подключенных к интернету вещей (IoT). На графике видно, как изменилась цена на криптовалюту за месяц.

Рост курса Monero на 17,6% до очередной рекордной отметки в 250 долларов объясняется несколькими факторами. Самый важный из них — сомнения в анонимности одной из криптовалют, которую ранее ставили в один ряд с Monero по этому показателю. Исследователь из University of Michigan опубликовал работу, где поставил под вопрос приватность защищенных адресов Zcash.

Криптовалюта Litecoin на прошлой неделе подорожала на 38,77%. Обновив ценовой максимум, впервые превысив отметку в $130. После того, как популярный сервис пополнения мобильных телефонов Bitrefill заявил о том, что с 8 декабря Litecoin стал второй валютой платформы после биткоина.

Изменение цен на самые перспективные криптовалюты за предыдущую неделю (4 — 10 декабря) смотрите по ссылке.

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Рубрики: BitcoinBlockchainАналитикаСтатьи
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