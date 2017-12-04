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Снова рекорд: ТОП-10 криптовалют, чьи цены удивили рынок

04.12.2017 12:10

Как изменились цены на самые известные криптовалюты — читайте далее

10 криптовалют

10 криптовалют по капитализации hacked.com

Редакция PaySpace Magazine проследила, как изменились цены на самые популярные криптовалюты за прошлую неделю. Обзор основан на статистических данных портала coinmarketcap.com.

Название

Символ

Доля рынка

Цена

Объем торгов (сутки)

Падение/рост (сутки)

Падение/рост (неделя)

1

Bitcoin

BTC

$186,851,799,628

$11,177.76

$4,826,067,051

0.53%

24.97%

2

Ethereum

ETH

$44,944,331,325

$467.68

$822,953,290

-0.40%

1.59%

3

Bitcoin Cash

BCH

$25,832,963,828

$1,534.47

$845,126,154

4.33%

-3.35%

4

Ripple

XRP

$9,850,343,117

$0.255039

$98,706,810

-0.78%

1.75%

5

Dash

DASH

$6,002,924,814

$777.05

$165,747,716

-1.30%

22.61%

6

Litecoin

LTC

$5,443,078,362

$100.61

$329,120,276

-0.62%

16.19%

7

Bitcoin Gold

BTG

$5,096,157,148

$305.43

$98,241,365

-1.52%

-13.27%

8

IOTA

MIOTA

$4,123,969,793

$1.48

$113,598,135

5.93%

86.85%

9

Cardano

ADA

$3,391,457,491

$0.130808

$51,419,307

-2.77%

325.46%

10

Monero

XMR

$3,121,065,702

$202.28

$100,557,334

5.76%

23.75%

 

Стоимость самой популярной криптовалюты — Bitcoin — на прошлой неделе выросла на 24,97% и побила очередной рекорд. 29 ноября цена 1 BTC достигла 11 тыс долларов США. В тот день стало известно, что одна из трех основных американских бирж, NASDAQ, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний, готовится к запуску торгов фьючерсами на биткоин в первой половине 2018 года. Днем ранее стоимость криптовалюты достигла $10 тыс. Рекорд был зафиксирован в Южной Корее на фоне заявлений одного из крупнейших банков страны – Shinhan Bank – о намерении запустить услугу обслуживания счетов в этой криптовалюте.

Криптовалюты, которые образовались в результате форка Bitcoin, упали в цене. Bitcoin Cash — на 3,35%. А Bitcoin Gold — на 13,27%.

Цена на Ethereum по итогам недели повысилась чуть более, чем на 1% после стремительного роста на 30% за прошлый период.

Цена Dash на прошлой неделе тоже установила новый исторический максимум. Криптовалюта увеличилась на 22,61%, преодолев отметку в 700 долларов. И обойдя Bitcoin Gold и Litecoin по капитализации. Это уже не первое ценовое достижение Dash в этом месяце. Так, 12 ноября цена криптовалюты DASH выросла поднялась выше $450, а 22 ноября был взят порог в $570.

Ripple, инструмент одноименной распределенной сети платежей в режиме реального времени, за прошлую неделю вырос на 1,75%.

Криптовалюта NEO, которая ранее показала значительный рост, за прошлые 7 дней опустилась на 5% и выбыла из рейтинга ТОП-10 криптовалют по капитализации. Вместо нее в рейтинге появилась криптовалюта Cardano, которая на прошлой неделе подорожала на 325,46%. За проектом стоит несколько интересных решений — в планах создание платформы смарт-контрактов и специфического криптовалютного кошелька. Но есть мнение, что криптовалюта не задержится вверху рейтинга — есть много вопросов, связанных с резким ростом цен.

Криптовалюта IOTA, которая попала в рейтинг всего несколько недель назад, вытеснив из ТОП-10 Ethereum Classic, выросла на 86,85%. На прошлой неделе с этой криптовалютой было связано сразу несколько новостей — 3 декабря команда IOTA сообщила о разработке децентрализованной сети автомобильных зарядок для умного города. Также было объявлено о запуске блокчейн-маркетплейса данных для Интернета вещей.

Рост курса Monero на 23,75% объясняется тем, что все больше пользователей обращаются к криптовалютам, которые бы обеспечили им максимальную конфиденциальность и анонимность, — и Monero как раз отвечает этим требованиям.

Рейтинг криптовалют за предыдущую неделю (27 ноября — 3 декабря) смотрите по ссылке.

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Рубрики: BitcoinАналитикаМирСтатьи
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