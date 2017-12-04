Снова рекорд: ТОП-10 криптовалют, чьи цены удивили рынок

Как изменились цены на самые известные криптовалюты — читайте далее
Редакция PaySpace Magazine проследила, как изменились цены на самые популярные криптовалюты за прошлую неделю. Обзор основан на статистических данных портала coinmarketcap.com.
|
№
|
Название
|
Символ
|
Доля рынка
|
Цена
|
Объем торгов (сутки)
|
Падение/рост (сутки)
|
Падение/рост (неделя)
|
1
|
BTC
|
$186,851,799,628
|
0.53%
|
2
|
ETH
|
$44,944,331,325
|
-0.40%
|
3
|
BCH
|
$25,832,963,828
|
4.33%
|
4
|
XRP
|
$9,850,343,117
|
-0.78%
|
5
|
DASH
|
$6,002,924,814
|
-1.30%
|
6
|
LTC
|
$5,443,078,362
|
-0.62%
|
7
|
BTG
|
$5,096,157,148
|
-1.52%
|
8
|
MIOTA
|
$4,123,969,793
|
5.93%
|
9
|
ADA
|
$3,391,457,491
|
-2.77%
|
10
|
XMR
|
$3,121,065,702
|
5.76%
|
23.75%
Стоимость самой популярной криптовалюты — Bitcoin — на прошлой неделе выросла на 24,97% и побила очередной рекорд. 29 ноября цена 1 BTC достигла 11 тыс долларов США. В тот день стало известно, что одна из трех основных американских бирж, NASDAQ, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний, готовится к запуску торгов фьючерсами на биткоин в первой половине 2018 года. Днем ранее стоимость криптовалюты достигла $10 тыс. Рекорд был зафиксирован в Южной Корее на фоне заявлений одного из крупнейших банков страны – Shinhan Bank – о намерении запустить услугу обслуживания счетов в этой криптовалюте.
Криптовалюты, которые образовались в результате форка Bitcoin, упали в цене. Bitcoin Cash — на 3,35%. А Bitcoin Gold — на 13,27%.
Цена на Ethereum по итогам недели повысилась чуть более, чем на 1% после стремительного роста на 30% за прошлый период.
Цена Dash на прошлой неделе тоже установила новый исторический максимум. Криптовалюта увеличилась на 22,61%, преодолев отметку в 700 долларов. И обойдя Bitcoin Gold и Litecoin по капитализации. Это уже не первое ценовое достижение Dash в этом месяце. Так, 12 ноября цена криптовалюты DASH выросла поднялась выше $450, а 22 ноября был взят порог в $570.
Ripple, инструмент одноименной распределенной сети платежей в режиме реального времени, за прошлую неделю вырос на 1,75%.
Криптовалюта NEO, которая ранее показала значительный рост, за прошлые 7 дней опустилась на 5% и выбыла из рейтинга ТОП-10 криптовалют по капитализации. Вместо нее в рейтинге появилась криптовалюта Cardano, которая на прошлой неделе подорожала на 325,46%. За проектом стоит несколько интересных решений — в планах создание платформы смарт-контрактов и специфического криптовалютного кошелька. Но есть мнение, что криптовалюта не задержится вверху рейтинга — есть много вопросов, связанных с резким ростом цен.
Криптовалюта IOTA, которая попала в рейтинг всего несколько недель назад, вытеснив из ТОП-10 Ethereum Classic, выросла на 86,85%. На прошлой неделе с этой криптовалютой было связано сразу несколько новостей — 3 декабря команда IOTA сообщила о разработке децентрализованной сети автомобильных зарядок для умного города. Также было объявлено о запуске блокчейн-маркетплейса данных для Интернета вещей.
Рост курса Monero на 23,75% объясняется тем, что все больше пользователей обращаются к криптовалютам, которые бы обеспечили им максимальную конфиденциальность и анонимность, — и Monero как раз отвечает этим требованиям.
Рейтинг криптовалют за предыдущую неделю (27 ноября — 3 декабря) смотрите по ссылке.
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