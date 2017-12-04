Снова рекорд: ТОП-10 криптовалют, чьи цены удивили рынок

Как изменились цены на самые известные криптовалюты — читайте далее

Редакция PaySpace Magazine проследила, как изменились цены на самые популярные криптовалюты за прошлую неделю. Обзор основан на статистических данных портала coinmarketcap.com.

Стоимость самой популярной криптовалюты — Bitcoin — на прошлой неделе выросла на 24,97% и побила очередной рекорд. 29 ноября цена 1 BTC достигла 11 тыс долларов США. В тот день стало известно, что одна из трех основных американских бирж, NASDAQ, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний, готовится к запуску торгов фьючерсами на биткоин в первой половине 2018 года. Днем ранее стоимость криптовалюты достигла $10 тыс. Рекорд был зафиксирован в Южной Корее на фоне заявлений одного из крупнейших банков страны – Shinhan Bank – о намерении запустить услугу обслуживания счетов в этой криптовалюте.

Криптовалюты, которые образовались в результате форка Bitcoin, упали в цене. Bitcoin Cash — на 3,35%. А Bitcoin Gold — на 13,27%.

Цена на Ethereum по итогам недели повысилась чуть более, чем на 1% после стремительного роста на 30% за прошлый период.

Цена Dash на прошлой неделе тоже установила новый исторический максимум. Криптовалюта увеличилась на 22,61%, преодолев отметку в 700 долларов. И обойдя Bitcoin Gold и Litecoin по капитализации. Это уже не первое ценовое достижение Dash в этом месяце. Так, 12 ноября цена криптовалюты DASH выросла поднялась выше $450, а 22 ноября был взят порог в $570.

Ripple, инструмент одноименной распределенной сети платежей в режиме реального времени, за прошлую неделю вырос на 1,75%.

Криптовалюта NEO, которая ранее показала значительный рост, за прошлые 7 дней опустилась на 5% и выбыла из рейтинга ТОП-10 криптовалют по капитализации. Вместо нее в рейтинге появилась криптовалюта Cardano, которая на прошлой неделе подорожала на 325,46%. За проектом стоит несколько интересных решений — в планах создание платформы смарт-контрактов и специфического криптовалютного кошелька. Но есть мнение, что криптовалюта не задержится вверху рейтинга — есть много вопросов, связанных с резким ростом цен.

Криптовалюта IOTA, которая попала в рейтинг всего несколько недель назад, вытеснив из ТОП-10 Ethereum Classic, выросла на 86,85%. На прошлой неделе с этой криптовалютой было связано сразу несколько новостей — 3 декабря команда IOTA сообщила о разработке децентрализованной сети автомобильных зарядок для умного города. Также было объявлено о запуске блокчейн-маркетплейса данных для Интернета вещей.

Рост курса Monero на 23,75% объясняется тем, что все больше пользователей обращаются к криптовалютам, которые бы обеспечили им максимальную конфиденциальность и анонимность, — и Monero как раз отвечает этим требованиям.

Рейтинг криптовалют за предыдущую неделю (27 ноября — 3 декабря) смотрите по ссылке.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Как купить Bitcoin в криптомате — видеоинструкция