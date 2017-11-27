Криптовалюты из ТОП-10 рекордно подорожали

За прошлую неделю большинство криптовалют из ТОП-10 прибавили в цене

Редакция PaySpace Magazine проследила, как изменились цены на самые популярные криптовалюты за прошлую неделю. Обзор основан на статистических данных портала coinmarketcap.com.

Стоимость самой популярной криптовалюты — Bitcoin — на прошлой неделе установила новый рекорд. Цена криптовалюты выросла на 14.97%, преодолев отметку в $9000 за 1 BTC. По мнению аналитиков, которые поучаствовали в опросе агентства Bloomberg, стоимость криптовалюты увеличилась на фоне растущего внимания к ней как со стороны исполнительных директоров крупнейших финансовых компаний Уолл-стрит, так и небольших венчурных компаний. Также появилась информация о том, что основатель Xiaomi Лэй Цзюнь является инвестором китайской компании по производству оборудования для майнинга Bitmain. Это может повысить доверие пользователей к криптовалюте.

Криптовалюты, которые образовались в результате форка Bitcoin, тоже поднялись в цене. Bitcoin Cash вырос на 31,09%. А Bitcoin Gold — на 134,94%. Цена Bitcoin Gold (BTG) стремительно пошла вверх после того, как о начале торгов этой криптовалютой объявила биржа Bittrex. За неделю капитализация Bitcoin Gold превысила $5,8 млрд, войдя в ТОП-5 по этому показателю.

Цена на Ethereum повысилась на 30%. Спустя несколько месяцев затишья, стоимость криптовалюты преодолела предыдущий рекорд, увеличившись до 483 долларов.

Одной из вероятных причин роста цены криптовалюты Ethereum можно назвать появление различных инструментов традиционного финансового рынка на базе этой криптовалюты, включая облигации и деривативы. Также к положительным факторам роста цены можно отнести релиз первой версии Ethereum-протокола Casper и снижение награды за блок с 5 до 3 ETH, что существенно ограничивает предложение «цифровой нефти» на криптовалютном рынке при достаточно высоком спросе на нее.

По мнению аналитиков, рост криптовалюты продолжится и в долгосрочной перспективе ее цена достигнет 600-700 долларов. Ведь количество транзакций с этой криптовалютой уже сегодня превышает количество расчетов другими монетами.

Цена Dash на прошлой неделе тоже установила новый исторический рекорд. Криптовалюта увеличилась на 40,92%, преодолев отметку в 650 долларов. На рост стоимости повлияло увеличение блоков до 2 МБ, снижение транзакционных сборов и повышение эффективности транзакций. Также был запущен пилотный проект KuvaCash, нацеленный на распространение криптовалюты Dash в Зимбабве. Стране, которая испытывает проблемы с денежно-кредитной политикой, а граждане из-за инфляции все чаще пользуются криптовалютами.

Ripple, инструмент одноименной распределенной сети платежей в режиме реального времени, за прошлую неделю вырос на 9,59%.

Криптовалюта NEO, которая на прошлой неделе показала значительный рост, за прошлые 7 дней опустилась на 11,64%. А цена криптовалюты IOTA, которая вытеснила из ТОП-10 Ethereum Classic, опустилась на 3,86%.

Рейтинг криптовалют за предыдущую неделю (13-19 ноября) смотрите по ссылке.

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