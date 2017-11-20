Сколько стоят самые популярные криптовалюты: обзор цен за неделю

За прошлую неделю большинство криптовалют из ТОП-10 прибавили в цене
Редакция PaySpace Magazine проследила, как изменились цены на самые популярные криптовалюты за прошлую неделю. Обзор основан на статистических данных портала coinmarketcap.com.
|
№
|
название
|
символ
|
Доля рынка
|
Цена
|
Объем торгов (сутки)
|
Рост/падение (сутки)
|
Рост/падение (неделя)
|
1
|
BTC
|
$129,831,892,564
|
1.37%
|
2
|
ETH
|
$33,913,514,904
|
7.00%
|
3
|
BCH
|
$20,359,315,821
|
-5.31%
|
4
|
XRP
|
$8,833,875,041
|
1.52%
|
5
|
LTC
|
$3,734,745,299
|
3.44%
|
6
|
DASH
|
$3,461,537,559
|
0.73%
|
7
|
NEO
|
$2,788,589,012
|
9.39%
|
8
|
MIOTA
|
$2,295,752,647
|
4.74%
|
9
|
XMR
|
$2,028,990,718
|
5.09%
|
10
|
XEM
|
$1,775,051,873
|
2.19%
|
9.05%
Стоимость самой популярной криптовалюты — Bitcoin — на прошлой неделе выросла на 27,15% и установила новый рекорд — $8101 + за 1 BTC. Спровоцировав спекуляции, что до конца года стоимость криптовалюты превысит 10 тыс долларов. Наоборот, стоимость Bitcoin Cash, которая отделилась от Bitcoin всего несколько месяцев назад за прошлую неделю потеряла 28.68%.
Цена на Ethereum повысилась на 15%. Такой рост спустя месяц тишины повышает вероятность того, что криптовалюта к концу года преодолеет свое максимальное значение в 420 доллоров за одну монету. Ethereum Classic упал на 10% и выбыл из рейтинга ТОП-10 самых дорогих криптовалют. Сейчас Ethereum Classic занимает 11 место по рыночной капитализации. Вместо этой криптовалюты в рейтинг ТОП-10 криптовалют с самой высокой капитализацией попала IOTA, благодаря росту цены на 42%. Криптовалюта растет в цене с начала ноября, а на прошлой неделе о поддержке криптовалюты IOTA заявила китайская криптовалютная биржа OKEx. Долгосрочный и краткосрочный прогноз по этой валюте остаются положительными.
Ripple, инструмент одноименной распределенной сети платежей в режиме реального времени, за прошлую неделю вырос на 12%.
Также удивили показатели криптовалюты NEO, которая выросла на 57% на фоне слухов о ее добавлении на крупнейшую южнокорейскую биржу Bithumb, а также о снятии запрета на проведение первичных предложений монет (ICO) в Китае.
Рейтинг криптовалют за предыдущую неделю (13-19 ноября) смотрите по ссылке.
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