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Сколько стоят самые популярные криптовалюты: обзор цен за неделю

20.11.2017 18:01

За прошлую неделю большинство криптовалют из ТОП-10 прибавили в цене

самые популярные криптовалюты

Цена Bitcoin достигла нового рекорда Фото: newsbtc.com

Редакция PaySpace Magazine проследила, как изменились цены на самые популярные криптовалюты за прошлую неделю. Обзор основан на статистических данных портала coinmarketcap.com.

название

символ

Доля рынка

Цена

Объем торгов (сутки)

Рост/падение (сутки)

Рост/падение (неделя)

1

Bitcoin

BTC

$129,831,892,564

$7779.97

$2,931,640,608

1.37%

27.15%

2

Ethereum

ETH

$33,913,514,904

$353.94

$800,170,467

7.00%

15.57%

3

Bitcoin Cash

BCH

$20,359,315,821

$1211.15

$1,866,098,599

-5.31%

— 28.68%

4

Ripple

XRP

$8,833,875,041

$0.228721

$119,054,405

1.52%

12.90%

5

Litecoin

LTC

$3,734,745,299

$69.30

$153,829,643

3.44%

15.44%

6

Dash

DASH

$3,461,537,559

$449.71

$110,587,554

0.73%

31.07%

7

NEO

NEO

$2,788,589,012

$42.90

$395,734,382

9.39%

57.39%

8

IOTA

MIOTA

$2,295,752,647

$0.825950

$53,736,343

4.74%

42.45%

9

Monero

XMR

$2,028,990,718

$132.00

$58,492,349

5.09%

12.42%

10

NEM

XEM

$1,775,051,873

$0.197228

$6,323,213

2.19%

9.05%

Стоимость самой популярной криптовалюты — Bitcoin — на прошлой неделе выросла на 27,15% и установила новый рекорд — $8101 + за 1 BTC. Спровоцировав спекуляции, что до конца года стоимость криптовалюты превысит 10 тыс долларов. Наоборот, стоимость Bitcoin Cash, которая отделилась от Bitcoin всего несколько месяцев назад за прошлую неделю потеряла 28.68%.

Цена на Ethereum повысилась на 15%. Такой рост спустя месяц тишины повышает вероятность того, что криптовалюта к концу года преодолеет свое максимальное значение в 420 доллоров за одну монету. Ethereum Classic упал на 10% и выбыл из рейтинга ТОП-10 самых дорогих криптовалют. Сейчас Ethereum Classic занимает 11 место по рыночной капитализации. Вместо этой криптовалюты в рейтинг ТОП-10 криптовалют с самой высокой капитализацией попала IOTA, благодаря росту цены на 42%. Криптовалюта растет в цене с начала ноября,  а на прошлой неделе о поддержке криптовалюты IOTA заявила китайская криптовалютная биржа OKEx. Долгосрочный и краткосрочный прогноз по этой валюте остаются положительными.

Ripple, инструмент одноименной распределенной сети платежей в режиме реального времени, за прошлую неделю вырос на 12%.

Также удивили показатели криптовалюты NEO, которая выросла на 57% на фоне слухов о ее добавлении на крупнейшую южнокорейскую биржу Bithumb, а также о снятии запрета на проведение первичных предложений монет (ICO) в Китае.

Рейтинг криптовалют за предыдущую неделю (13-19 ноября) смотрите по ссылке.

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Рубрики: BitcoinАналитикаМирСтатьи
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