Сколько стоят самые популярные криптовалюты: обзор цен за неделю

За прошлую неделю большинство криптовалют из ТОП-10 прибавили в цене

Редакция PaySpace Magazine проследила, как изменились цены на самые популярные криптовалюты за прошлую неделю. Обзор основан на статистических данных портала coinmarketcap.com.

Стоимость самой популярной криптовалюты — Bitcoin — на прошлой неделе выросла на 27,15% и установила новый рекорд — $8101 + за 1 BTC. Спровоцировав спекуляции, что до конца года стоимость криптовалюты превысит 10 тыс долларов. Наоборот, стоимость Bitcoin Cash, которая отделилась от Bitcoin всего несколько месяцев назад за прошлую неделю потеряла 28.68%.

Цена на Ethereum повысилась на 15%. Такой рост спустя месяц тишины повышает вероятность того, что криптовалюта к концу года преодолеет свое максимальное значение в 420 доллоров за одну монету. Ethereum Classic упал на 10% и выбыл из рейтинга ТОП-10 самых дорогих криптовалют. Сейчас Ethereum Classic занимает 11 место по рыночной капитализации. Вместо этой криптовалюты в рейтинг ТОП-10 криптовалют с самой высокой капитализацией попала IOTA, благодаря росту цены на 42%. Криптовалюта растет в цене с начала ноября, а на прошлой неделе о поддержке криптовалюты IOTA заявила китайская криптовалютная биржа OKEx. Долгосрочный и краткосрочный прогноз по этой валюте остаются положительными.

Ripple, инструмент одноименной распределенной сети платежей в режиме реального времени, за прошлую неделю вырос на 12%.

Также удивили показатели криптовалюты NEO, которая выросла на 57% на фоне слухов о ее добавлении на крупнейшую южнокорейскую биржу Bithumb, а также о снятии запрета на проведение первичных предложений монет (ICO) в Китае.

Рейтинг криптовалют за предыдущую неделю (13-19 ноября) смотрите по ссылке.

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