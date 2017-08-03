Что такое Bitcoin Cash и чего он стоит

После форка блокчейна биткоина появилась отдельная криптовалюта под названием Bitcoin Cash

Как известно, при форке вместо создания совершенно новой криптовалюты (и блокчейна) начиная с нулевого блока, происходит создание дублируемой версии существующей криптовалюты, с такой же историей. Таким образом, все прошлые транзакции на новом блокчейне Bitcoin Cash идентичны блокчейну Bitcoin, но все последующие транзакции и балансы полностью независимы друг от друга.

Редакция PaySpace Magazine предлагает разобраться, что являет собой новый цифровой актив и чего теперь ожидать сообществу.

У кого есть Bitcoin Cash?

Можно сказать, что все, у кого были биткоины перед форком, теперь имеют идентичное количество Bitcoin Cash, содержащееся на новом блокчейне.

Но все не так просто. Если вы управляете своими личными ключами или храните биткоины на бирже, которая поддержала начисление Bitcoin Cash на балансы пользователей — вы уже можете начать использовать свой новый цифровой актив.

Если же вы храните свои биткоины у провайдера вроде Coinbase, который еще перед форком заявил о том, что не планирует распространять Bitcoin Cash среди пользователей и вообще взаимодействовать с новым блокчейном — тогда нововведения вас не коснутся.

Это не означает, что такие компании, как Coinbase и Gemini забирают ваши Bitcoin Cash себе. Просто они убеждены, что в конечном итоге новый актив обесценится. Если этого не произойдет, и новые монеты сохранят свою стоимость, данные компании, скорее всего, все же начнут работать с ними.

Что особенного в Bitcoin Cash?

Если вы хоть немного знакомы с миром криптовалют, то наверняка знаете, что их тысячи. Некоторые из них полноправны и существенно отличаются (возможно, в лучшую сторону) от биткоина. А некоторые являются его подражателями, стремящимися к извлечению выгоды.

Bitcoin Cash — это еще одна модифицированная криптовалюта.

Сейчас она привлекает особое внимание сообщества по нескольким причинам.

Во-первых, она была создана в результате форка сети биткоина, а не с нуля. Это не ново — форки биткоина появлялись и много лет тому назад, но ни один из них по цене не сравнится с тем, сколько сейчас стоит Bitcoin Cash. При этом любой, кто держал биткоины, теперь потенциально может получить доступ к соответствующему количеству Bitcoin Cash.

Во-вторых, хардфорк произошел почти одновременно с активацией изменений в протоколе BIP 148. Это предложение по улучшению биткоина само по себе было широко освещаемым. Оно является результатом нескольких месяцев переговоров между основными игроками и послужило началом активации протокола Segregated Witness.

Сколько стоит Bitcoin Cash?

На данный момент Bitcoin Cash стоит относительно немного. Он торгуется на уровне выше $400 за монету, что делает этот цифровой актив третьей по капитализации криптовалютой.

Но есть загвоздка. Продавать Bitcoin Cash сейчас непросто. Хотя некоторые биржи поддерживают торги новой валютой, ликвидность является сверхнизкой. Поэтому есть мнение, что цена на нее искусственно завышена. Поскольку большинство бирж еще не принимают депозиты, единственным доступным для торгов запасом Bitcoin Cash является тот, который биржи начислили после форка. Пользователи, которые держат Bitcoin Cash вне бирж или на биржах, которые не поддерживают торги новым активом, находятся в подвешенном состоянии.

Все указывает на то, что потенциально огромные количества Bitcoin Cash могут быть выставлены на торги, как только пользователи смогут осуществлять переводы. Это связано с тем, что желающих хранить монету не так уж много. Ведь многие думают, что цена на нее сейчас завышена, и хотят побыстрее вывести деньги. К тому же, цена уже успела упасть с рекордных $680 до $420 на Bitfinex —одной из бирж, где торгуется новая цифровая валюта.

Но и заявлять о том, что Bitcoin Cash обесценится, пока нет оснований. Для сравнения, Ethereum Classic, форк Ethereum, после раскола стоил примерно $1, но спустя несколько месяцев цена выросла до $15. Разумеется, это почти ничто по сравнению с $220, нынешней ценой обычного Ethereum.

Кстати, если вам интересно, почему биржи не принимают депозиты Bitcoin Cash, то это вызвано тем, что сейчас почти невозможно отправить Bitcoin Cash через блокчейн. Новый блокчейн еще не скорректировался, что происходит автоматически каждые 2016 блоков. Поэтому ему нужно слишком много времени на майнинг блоков и подтверждение транзакций. Для справки, сегодня один блок майнится 10 часов, а должен — 10 минут. Большинство бирж требуют подтверждения 6 или 7 блоков, прежде чем одобрить депозит. Поэтому переводить Bitcoin Cash сейчас практически невозможно.

Так что же дальше?

Общий консенсус в криптовалютном сообществе заключается в том, что большинство людей просто продадут свои Bitcoin Cash при первой же возможности. Если это произойдет, цена нового актива упадет. Но всегда есть шанс, что монета обретет своих поклонников и сможет сохранить свою ценность. В общем, как обычно и бывает в мире криптовалют — никто не знает, что будет дальше.

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По материалам techcrunch.com