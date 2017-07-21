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В какие стартапы инвестируют крупнейшие банки Европы?

21.07.2017 17:39

В первом квартале 2017 года европейские финтех-компании получили 73 инвестиции на общую сумму $667 млн

В какие стартапы инвестируют крупнейшие банки Европы. Фото: showcaseocala.com

Европейские банки все чаще в своих стратегических планах делают ставки на предприятия, работающие в сфере финансовых технологий. Информационная платформа рискового капитала CB Insights представила отчет об инвестициях крупнейших европейских банков в FinTech за период с 2012 по 2017 годы.

В первом квартале 2017 года европейские финтех-компании получили 73 инвестиции на общую сумму $667 млн. При сохранении такого темпа количество сделок может превысить показатели 2016 года на 57 %. При этом совокупный объем инвестиций в европейские финтех-предприятия в этом году может превысить $2,6 млрд.

Наиболее активным инвестором в финтех-стартапы среди европейских банков стал испанский Santander. Банк и его инвестиционное подразделение Santander InnoVentures осуществил 13 инвестиций в 12 предприятий. Крупнейшее капиталовложение – $135 млн – в раунде инвестиций серии Е на платформе займов для малых предприятий Kabbage.

Наиболее активно европейские банки инвестируют в стартапы, занимающиеся развитием технологии Blockchain и регулирующих технологий, работающие в области займов и платежей, а также разрабатывающие программное обеспечение и решения по управлению финансами и имуществом. Около 70% инвестиций от европейских банков ушли в финтех-стартапы, базирующиеся в США.

Лидером по объему банковских капиталовложений стал R3 – стартап, созданный консорциумом предприятий по оказанию финансовых услуг, где разрабатываются способы применения блокчейн-приложений. Во втором квартале 2017 года это предприятие завершило раунд инвестиций, который предусматривает привлечение $107 млн и в котором участвуют почти все крупнейшие банки Европы.

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Рубрики: FinTechЕвропаОбзорыСтатьи

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